La zuliana María Aguilera competirá por la corona en el Sra. Universo Venezuela 2025

María Aguilera fue designada y se prepara para competir en un certamen nacional Sra. Universo Venezuela 2025, que se desarrollará en tres fases, entre septiembre y noviembre, en la ciudad de Caracas.

Aguilera es oficialmente la representante del estado Zulia en el certamen Sra. Universo Venezuela 2025, que se desarrollará en tres bloques: el primero entre el 4 y 5 de septiembre, el segundo en octubre y la fase final del 18 al 22 de noviembre.

Una elección con amplia participación

La designación estuvo a cargo de Doris Moronta, directora del Sra. Universo Zulia y representante nacional para el Mrs. Globe 2025. Moronta explicó que la elección se realizó con el apoyo de electores de todo el país.

En la convocatoria de este año, se postularon más de veinte aspirantes lo que evidencia, según la organización, el potencial de las zulianas en certámenes de belleza que valoran la integridad de la mujer venezolana.

Declaraciones de la reina: "Prometo dar lo mejor de mí"

Tras recibir la banda, Aguilera agradeció a sus familiares, colegas y amigos por el respaldo. «Prometo dar lo mejor de mí, como en todo lo que me propongo en la vida», afirmó emocionada.

La odontóloga de profesión subrayó sentirse «preparada y segura», aunque enfatizó que continuará intensificando su preparación para lograr la corona nacional.

Seguridad como fortaleza

Moronta destacó que la mayor virtud de Aguilera es la seguridad que transmite en escena. «Cuando ella proyecte esa confianza, esa será su mejor arma frente al jurado y ante sus compañeras», señaló.

Durante el acto, realizado en un lujoso restaurante de la ciudad de Maracaibo, también estuvo presente Raida Villalobos, Sra. Universo Zulia 2024, quien compartió su experiencia en el concurso.

«Nunca estamos totalmente preparadas, siempre aprendemos. Lo más valioso fue conocer a tantas mujeres talentosas y aguerridas», expresó Villalobos.

Una pasión retomada

Aguilera, quien desde joven mostró interés por el modelaje, aseguró que ahora tiene la oportunidad de desarrollarlo plenamente. Reiteró su compromiso de representar con orgullo a la mujer zuliana en la próxima edición del certamen.

