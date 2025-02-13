Martes 26 de agosto de 2025
Farándula

Lady Gaga ofrecerá un concierto gratuito en Río de Janeiro el próximo 3 de mayo

La cantante estadounidense Lady Gaga ofrecerá un concierto gratuito el sábado 3 de mayo próximo en Copacabana.

Por A Vargas

Foto: agencia
La cantante estadounidense Lady Gaga ofrecerá un concierto gratuito el sábado 3 de mayo próximo en Copacabana, una de las playas más famosas de Río de Janeiro, confirmó este jueves el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, tras varias semanas de especulaciones sobre el espectáculo.

"Pueden comprar" (los pasajes), afirmó Paes en una entrevista a un pódcast al confirmar la fecha del concierto de la cantante y actriz, que los medios de comunicación ya venían citando y que había generado un fuerte aumento en el número de reservas de billetes a Río y de habitaciones en hoteles.

La intención de la municipalidad es repetir el éxito del concierto gratuito que la también estadounidense Madonna concedió en mayo del año pasado en la misma playa, que fue asistido por cerca de 1,6 millones de personas según el Ayuntamiento, llenó los hoteles y restaurantes de la ciudad y generó millonarios ingresos para Río.

"¿Voy a gastar dinero público con Lady Gaga? Voy. Con Madonna también gasté. ¿Sabe por qué? Porque llenó todos los hoteles y restaurantes y nos ayudó a construir una identidad", dijo el alcalde.

El concierto gratuito le permitirá a Lady Gaga volver a presentarse en Brasil tras trece años de ausencia. Sus últimos conciertos en el gigante suramericano fueron en 2012, cuando el país fue uno de los destinos de su gira mundial ‘Born This Way Bell’. Entonces se presentó en el Parque de los Atletas de Río de Janeiro ante 50.000 espectadores.

Tras sus conciertos en Brasil, la cantante abandonó el país con la palabra "Río" tatuada en la nuca.

La cantante de 38 años llegó a estar confirmada para el Rock in Río de 2017, pero tuvo que cancelar su presentación a última hora por problemas de salud.

Su regreso a Brasil se producirá cuatro meses después del lanzamiento del segundo sencillo de su producción ‘Mayhem’, que ya destaca entre las más escuchadas en las plataformas. El lanzamiento del disco completo, el octavo en su carrera, está previsto para el 7 de marzo.

El concierto en la playa de Copacabana promete convertirse en el de mayor público en la carrera de la estadounidense si se tiene en cuenta que Madonna atrajo a 1,6 millones espectadores el año pasado y los Rolling Stones cantaron ante 1,2 millones de personas en la misma playa en 2006.

Con información de Últimas Noticias

