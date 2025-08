Lady Gaga y Bruno Mars lideran las nominaciones a los Premios MTV MVAs

Lady Gaga encabeza este año la lista de nominados a los Premios MTV Video Music Awards (VMAs), que se otorgarán el 7 de septiembre en Nueva York. La estrella figura en 12 categorías, entre ellas Artista y Canción del Año, apoyada por su más reciente disco Mayhem (2025). De este modo destronó a Taylor Swift que por dos años lideró las candidaturas.

Lady Gaga está nominada además en Mejor Video, Mejor Álbum, Mejor Colaboración por su trabajo con Bruno Mars en “Die with a Smile”. El tema también figura en Canción del Año y Mejor Canción Pop. Además, compite por Mejor Dirección por “Abracadabra”, también incluida en su nuevo álbum, y también nominada a Mejor Dirección Artística, Fotografía, Edición, Efectos Especiales y Coreografía.

En los premios a Lady Gaga le siguen Bruno Mars con 11 nominaciones y Kendrick Lamar con 10. Sabrina Carpenter y Rosé de Blackpink, que por primera vez figura en las candidaturas, tienen ocho nominaciones. Mientras que Ariana Grande y The Weekend cuentan con siete.

El puertorriqueño Bad Bunny figura con cuatro nominaciones: Artista del Año, en la que compite además con Lady Gaga, Beyoncé, Lamar, Morgan Wallen, Taylor Swift y The Weekend. También compite por Mejor Álbum por su reciente proyecto Debí Tirar más Fotos, que además compite en la categoría de Mejor Video Largo.

Bad Bunny también está en la lista a Mejor Canción Latina por “Baile inolvidable”, en la que además figuran J Balvin (“Río”) y Karol G (“Si antes te hubiera conocido”). En esta categoría también están nominados Peso Pluma (“La Patrulla”), Rauw Alejandro y Romeo Santos (“Khé?”) y Shakira (“Soltera”).

Miley Cyrus, Ed Sheeran, Jelly Roll y Tate McRser también acumulan cuatro nominaciones.Taylor Swift y Beyoncé solamente fueron nominadas a Artista del Año.

Mientras que en la categoría de Mejor Video del Año, premio principal en los VMAs, compite Ariana Grande por “Brighter Days Ahead”. Billie Eilish por “Birds of a Feather” y Kendrick Lamar por “Not Like Us” se suman. Lady Gaga y Bruno Mars por “Die with a Smile” se suman a Rosé y Bruno Mars con “APT”. La lista la completa Sabrina Carpenter por “Manchild” y The Weekend y Playboi Carti por “Timeless”.