Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

Lamine Yamal ganó el prestigioso Trofeo Kopa que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años del mundo al recibir su premio, agradeció a su club, al equipo nacional y de manera muy especial a su familia.

Su discurso reflejó su carácter humilde, habló de sus compañeros por el apoyo que le brindan y expresó su deseo de seguir creciendo.

El futbolista viajó a París rodeado de un séquito de confianza, incluyendo 12 miembros de su familia. Aunque se esperaba que asistiera con la cantante Nicki Nicole, el joven se aseguró de compartir este momento con quienes han sido su mayor apoyo. Su madre, su abuela Fátima y su padre posaron orgullosos en la alfombra roja.

Una noche llena de talento español

La noche fue un triunfo para el deporte español. Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro y la joven Vicky López también fue reconocida con el Trofeo Kopa a la mejor jugadora.

La gala culminó con el doblete de Luis Enrique, quien fue elegido mejor entrenador y recibió el trofeo Sócrates por su labor humanitaria.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante