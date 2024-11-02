Lanzan primer sencillo póstumo de Liam Payne llamado “Do No Wrong”

A semanas de la trágica muerte del cantante Liam Payne, este fin de semana salió su primer sencillo póstumo llamado “Do No Wrong”, que hizo en colaboración con el productor ganador del Grammy, Sam Pounds.

Los productores de esta canción aseguran que es como un tributo a su talento, que dejó una huella en la industria musical y en sus fanáticos. Pounds fue quien anunció este lanzamiento y dedicó un emotivo mensaje sobre este trabajo que hizo con Liam hace un tiempo, esperando que esta canción sea “una bendición para el mundo, como Liam siempre soñó… Rezo para que esta canción eclipse los ecos negativos y el poder de la sanación positiva sobrenatural los abrace a todos,” escribió.

Repatriarán cuerpo de Liam Payne a Reino Unido

A dos semanas de la muerte de Liam Payne, la Justicia autorizó a su padre para que pueda llevar el cuerpo al Reino Unido. El cadáver del músico está en el Cementerio Británico de Buenos Aires, donde se le realizará el proceso de embalsamamiento.

La familia organizó la despedida en Europa, pese a que el músico vivía en Estados Unidos. Días atrás, se conoció que la misa del último adiós se realizará en la Catedral de Saint Paul y luego será enterrado.

Una vez que el avión despegue de Buenos Aires, los fans del artista de One Direction levantarán el santuario que montaron para homenajearlo en la puerta del lugar donde murió en Palermo. El mismo también había sido visitado por el padre que no dudó en agradecer las muestras de cariño y amor hacia Payne.

Noticia al Día/Hola