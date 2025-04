El reconocido merenguero Rubby Pérez, conocido por su potente voz, y sus icónicas frases, se convirtió en un referente indiscutible de la música dominicana. Conocido como "La voz más alta del merengue", Rubby Pérez destacó no solo por su talento vocal, sino también por sus frases populares como "¡A todo galope!", "¡Qué lindo!", "¡Ay ombe!", "Me voy, ahora sí me voy", Volví pa haina" y "Montura nueva".

Además de sus frases características, Rubby Pérez también se hizo famoso por su tradicional silbido que lo acompañaba en cada una de sus interpretaciones. Este silbido se volvió tan emblemático que trascendió fronteras, siendo reconocido en toda América. Canciones como “Sobreviviré”, “Buscando tus besos”, “Locamente enamorado” y "Enamorado de ella", también contribuyeron a consolidar su carrera como uno de los grandes del género.

Lamentablemente, la madrugada del martes, Rubby Pérez se encontraba en el escenario del Jet Set cuando el trágico accidente ocurrió. El techo del lugar se derrumbó, dejándolo atrapado junto a más de 124 personas, y perdiendo la vida posteriormente. Este terrible suceso ha conmocionado a sus seguidores y a la industria musical en República Dominicana y más allá.

Rubby Pérez deja un legado imborrable en la música dominicana, siendo recordado por su talento, sus frases memorables y su inigualable voz. Su partida representa una gran pérdida para la música latina, pero su música y su legado perdurarán en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su música a lo largo de los años.

Texto: Bleidys Sanchez /Pasante

Noticias al Día /con informacion de Diario EL Listín