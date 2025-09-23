Martes 23 de septiembre de 2025
Farándula

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Errol Graham Musk, padre de Elon Musk, es un empresario sudafricano nacido en 1946. Fue concejal en Pretoria de 1972 a 1983. En su carrera empresarial, se ha desempeñado como consultor de ingeniería mecánica, promotor de bienes raíces e inversionista en varios negocios, incluyendo el comercio de esmeraldas.

Por Pasante1

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un informe de The New York Times reveló que Errol Musk, el padre del multimillonario Elon Musk enfrenta graves acusaciones de abuso sexual infantil, desde 1993 cinco de sus hijos e hijastros lo han señalado.

Lee también: Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

A pesar de que las autoridades abrieron tres investigaciones policiales a lo largo de los años, ninguna ha resultado en una condena. Errol Musk negó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de "falsas" y "absurdas".

Estas denuncias se suman a las acusaciones de maltrato físico y verbal que su exesposa, Maye Haldeman, hizo públicas en sus memorias de 2019.

Historia de la familia

Maye y Errol se casaron en 1970 y tuvieron tres hijos: Elon, Tosca (quien dirige un servicio de streaming de cine romántico) y Kimbal (un empresario) La pareja se divorció en 1979, a pesar de las afirmaciones de Maye Errol Musk niega haberla maltratado.

A pesar de que Errol Musk de 79 años niega todas las acusaciones, esta dolorosa historia familiar de tres décadas ha sido un factor clave en su distanciamiento con su hijo Elon.

Según correos electrónicos y entrevistas un pariente le escribió una carta de cinco páginas a Elon Musk pidiéndole ayuda, lo que muestra el profundo impacto que estas acusaciones han tenido en la familia.

Las investigaciones policiales se abrieron en Sudáfrica y California, aunque Errol Musk fue condenado por ningún delito, la primera acusación se produjo en 1993 cuando su hijastra de 4 años le dijo a su familia que él la había tocado décadas después, en 2022 el hijo de 5 años de esa misma hijastra dijo que su padre lo había manoseado.

Errol Musk calificó de “tonterías” las acusaciones de que había abusado de su hijastro y de “absurdas” las de que había abusado de sus dos hijas.

Declaraciones de Elon Musk

Elon Musk ha expresado su disgusto por el comportamiento de su padre, a quien describió en una biografía autorizada como una persona que "ha hecho casi todas las maldades imaginables".

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Pipe Peláez invita a apoyar las obras sociales de la Basílica de la Chinita

Pipe Peláez invita a apoyar las obras sociales de la Basílica de la Chinita

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Jazz Baralt celebrará un año de su nacimiento el 3 de octubre en Maracaibo

Los Pachin Brothers estrenarán cinco temas de su propia autoría.
Al Dia

“Ya me puedo morir tranquilo”: Silvestre Dangond tras llenar el Metropolitano de Barranquilla con ‘El último baile’

El cantante Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella enloquecieron Barranquilla con el concierto que ofrecieron la noche del pasado sábado 20…
Al Dia

María José Arias, la niña prodigio del acordeón que conquista los grandes festivales vallenatos

Maracaibo, septiembre de 2025 — A sus 13 años, la joven acordeonera fusagasugueña María José Arias (@majoariasmusic) está escribiendo su…
Farándula

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

"Vestida para ir a ninguna parte", escribió la presentadora en su post navideño Fue noticia en 2024. La icónica presentadora…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025