Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Un informe de The New York Times reveló que Errol Musk, el padre del multimillonario Elon Musk enfrenta graves acusaciones de abuso sexual infantil, desde 1993 cinco de sus hijos e hijastros lo han señalado.

A pesar de que las autoridades abrieron tres investigaciones policiales a lo largo de los años, ninguna ha resultado en una condena. Errol Musk negó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de "falsas" y "absurdas".

Estas denuncias se suman a las acusaciones de maltrato físico y verbal que su exesposa, Maye Haldeman, hizo públicas en sus memorias de 2019.

Historia de la familia

Maye y Errol se casaron en 1970 y tuvieron tres hijos: Elon, Tosca (quien dirige un servicio de streaming de cine romántico) y Kimbal (un empresario) La pareja se divorció en 1979, a pesar de las afirmaciones de Maye Errol Musk niega haberla maltratado.

A pesar de que Errol Musk de 79 años niega todas las acusaciones, esta dolorosa historia familiar de tres décadas ha sido un factor clave en su distanciamiento con su hijo Elon.

Según correos electrónicos y entrevistas un pariente le escribió una carta de cinco páginas a Elon Musk pidiéndole ayuda, lo que muestra el profundo impacto que estas acusaciones han tenido en la familia.

Las investigaciones policiales se abrieron en Sudáfrica y California, aunque Errol Musk fue condenado por ningún delito, la primera acusación se produjo en 1993 cuando su hijastra de 4 años le dijo a su familia que él la había tocado décadas después, en 2022 el hijo de 5 años de esa misma hijastra dijo que su padre lo había manoseado.

Errol Musk calificó de “tonterías” las acusaciones de que había abusado de su hijastro y de “absurdas” las de que había abusado de sus dos hijas.

Declaraciones de Elon Musk

Elon Musk ha expresado su disgusto por el comportamiento de su padre, a quien describió en una biografía autorizada como una persona que "ha hecho casi todas las maldades imaginables".

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante