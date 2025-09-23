Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

"Vestida para ir a ninguna parte", escribió la presentadora en su post navideño

Fue noticia en 2024. La icónica presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado ha demostrado, una vez más, que el glamour no está reñido con la tradición. Durante estas fiestas navideñas, la también actriz sorprendió a sus seguidores al compartir momentos de su celebración en los que hasta las hallacas, el plato típico venezolano, destacaron por su belleza y elegancia.

En una mesa decorada con detalles minimalistas y sofisticados, las hallacas de Delgado, perfectamente envueltas y atadas con cintas decorativas, se robaron el protagonismo. Con un cartel que indicaba “La Trufa Gourmet”, las hallacas no solo reflejaban el espíritu navideño, sino también un estilo impecable que caracteriza a la presentadora.

“#QueVivanLasHallacas”, escribió Delgado en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios de admiración por la presentación del emblemático plato. Sus seguidores no tardaron en señalar que hasta en la cocina, Chiquinquirá sabe cómo imponer su sello de glamour.

Por si fuera poco, la actriz deslumbró con un elegante vestido negro con escote pronunciado y falda de corte alto en tono crema, posando frente a un árbol de Navidad decorado con tonalidades plateadas que irradiaban sofisticación. La combinación de tradición, estilo y buen gusto dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más admiradas del espectáculo venezolano.

Chiquinquirá pasó la Navidad junto a sus dos hijas, María Elena Dávila y Carlota Valentina, quienes deslumbraron tanto como su madre. La química entre las tres es innegable, y sus seguidores no tardaron en comentar que parecen más hermanas que madre e hijas, irradiando belleza y complicidad familiar.

Esta Navidad, Chiquinquirá Delgado no solo celebró las tradiciones venezolanas, sino que las elevó a un nivel de refinamiento que solo ella sabe lograr, recordando que el verdadero lujo está en los detalles.