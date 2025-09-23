Martes 23 de septiembre de 2025
Farándula

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

"Vestida para ir a ninguna parte", escribió la presentadora en su post navideño Fue noticia en 2024. La icónica presentadora…

Por Haroldo Manzanilla

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

"Vestida para ir a ninguna parte", escribió la presentadora en su post navideño

Fue noticia en 2024. La icónica presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado ha demostrado, una vez más, que el glamour no está reñido con la tradición. Durante estas fiestas navideñas, la también actriz sorprendió a sus seguidores al compartir momentos de su celebración en los que hasta las hallacas, el plato típico venezolano, destacaron por su belleza y elegancia.

En una mesa decorada con detalles minimalistas y sofisticados, las hallacas de Delgado, perfectamente envueltas y atadas con cintas decorativas, se robaron el protagonismo. Con un cartel que indicaba “La Trufa Gourmet”, las hallacas no solo reflejaban el espíritu navideño, sino también un estilo impecable que caracteriza a la presentadora.

“#QueVivanLasHallacas”, escribió Delgado en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios de admiración por la presentación del emblemático plato. Sus seguidores no tardaron en señalar que hasta en la cocina, Chiquinquirá sabe cómo imponer su sello de glamour.

Por si fuera poco, la actriz deslumbró con un elegante vestido negro con escote pronunciado y falda de corte alto en tono crema, posando frente a un árbol de Navidad decorado con tonalidades plateadas que irradiaban sofisticación. La combinación de tradición, estilo y buen gusto dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más admiradas del espectáculo venezolano.

Chiquinquirá pasó la Navidad junto a sus dos hijas, María Elena Dávila y Carlota Valentina, quienes deslumbraron tanto como su madre. La química entre las tres es innegable, y sus seguidores no tardaron en comentar que parecen más hermanas que madre e hijas, irradiando belleza y complicidad familiar.

Esta Navidad, Chiquinquirá Delgado no solo celebró las tradiciones venezolanas, sino que las elevó a un nivel de refinamiento que solo ella sabe lograr, recordando que el verdadero lujo está en los detalles.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Las hallacas este año van,

Las hallacas este año van, "sea como sea"

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Fallece Fernan Delfino, figura multifacética del espectáculo y la moda en Venezuela

Su fallecimiento se produjo en horas de la madrugada
Farándula

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

La filmografía de Tim Burton incluye películas icónicas como Beetlejuice (1988), Batman (1989), El joven manos de tijera (1990), Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La novia cadáver (2005), Alicia en el País de las Maravillas (2010) y Dumbo (2019)
Al Dia

Julio Iglesias: A los 82 años convive a las mil maravillas con la soledad

Ha negado tajantemente que esté dispuesto a dejar de cantar. En una de sus últimas apariciones afirmó: «En estos últimos años me han “matado” varias veces.»
Farándula

Angelina Jolie: "Amo mi país, pero no le reconozco en este momento"

Angelina Jolie, durante la rueda de prensa de presentación de su nueva película Couture en el Festival de San Sebastián, manifiesta su preocupación por la situación actual en su país.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025