Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

El desfile de Schiaparelli es uno de los más esperados de la temporada de la moda, tanto por las prendas como por la selección exclusiva de invitados.

En la entrega de alta costura de este año se pudo ver a figuras reconocidas como Dua Lipa, Karol G y Cardi B convivir entre las invitadas.

Foto: RRSS

Esta vez, Kylie Jenner y Rosalía se reencontraron en el front-row, pues ninguna de las dos no podía faltar en la entrega de Roseberry.

Foto: RRSS

Las celebridades también estuvieron sobre la pasarela: Alex Consani lució uno de los vestidos más icónicos de la colección, Amelia Gray deslumbró con un atuendo cargado de dramatismo, y Kendall Jenner tuvo el honor de cerrar el show con una silueta que reinterpretó los polka dots en transparencias y texturas.

Noticia al Día / Hola