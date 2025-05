Las hermosas palabras de Maickel Melamed a su amor

La pareja conformada por la conferencista y mentora de comunicaciones estratégicas para marcas personales, Mabe Otero y el mentor estratégico Maickel Melamed, publicaron en su cuenta de Instagram, un mensaje a propósito de celebrase el día del Amor y la Amistad

En la red social también compartieron varias fotografías donde se les ve compartiendo con mucho amor y complicidad.

A continuación te dejamos el texto que fue publicado en forma de conversación:

MABE: Nunca antes había sido tan yo con alguien. Nunca antes había sido tan yo conmigo. En la aventura de conocerte, me he conocido a mí misma más profundamente.



MAICK: Siempre había sido demasiado yo antes de conocerte, nunca me había dado el chance de ser tanto más que yo. Tu luz irradia mis sombras, permitiéndome verlas para ser muchísimo mejor.



MABE: Soy afortunada, porque no todos pueden decir que sus parejas son espacios seguros para mostrarse vulnerable y auténticamente. Yo lo puedo decir. Puedo decir que eres puerto seguro, puedo decir que confío absolutamente en ti, puedo decir que nunca antes me sentí tan amada, puedo decir que no tenemos miedo a las conversaciones difíciles aunque sean incómodas, puedo decir que no lo tenemos todo resuelto y al mismo tiempo, que todo se resolverá si nos tenemos. Y nos tenemos.



MAICK: Eres fortuna. Contigo amanece distinto y el sol sale más brillante, siento su calorcito más cercano, siento que el cielo es mas azul y el azul del océano es más calmo. Mi puerto se alegra cada vez que siente al viento traer tu velero, de forma natural y armoniosa. Mi aventura es permanente, me provoca permanecer.



MABE: Te amo, mi amor, y amo mis ganas de ser mejor por mí, para ti y para Naty, no desde el amor idealizado, no desde el amor tierno y romántico, si no desde el deseo genuino de contar contigo en la vida para vivirla de manera más significativa. Gracias por hacer que cada Segundo cuente. Feliz día del amor.



MAICK: Te amo mi amor, amo elegirte todos los días, aprenderte sin necesidad de entenderte o saberte, pues me sabes mejor bajo la sospecha que me voy a sorprender todos los días, como quien recibe una buena noticia permanentemente sin esperarla. Eres la mejor noticia de mi vida y haces notar a la palabra vida como una totalidad inesperada. Gracias por elegir nuestro destino que da origen a lo que creamos que podemos crear. Feliz día del amor.

