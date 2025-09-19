Las tres gracias del liceo

Liceo. Venezuela siempre ha sido tierra de ocurrencias, y esta vez fueron tres bellezas venezolanas las que armaron la algarabía digital. Sabrina Salemi, la recordada actriz Jimena Araya, la famosa “Rosita” de A que te ríes; y Paola Zambrano, inmortalizada en aquella icónica foto de liceísta que circuló por años en redes sociales, decidieron volver al pasado y revivir sus días de secundaria.

Las tres se enfundaron en la clásica falda azul y chemisse beige, ese uniforme que todo venezolano alguna vez sudó entre exámenes, recreos y partidos de kikimbol. Con risas, poses coquetas y un “feeling liceísta” que levantó pasiones, compartieron las imágenes que de inmediato se hicieron virales.

En los comentarios, seguidores no tardaron en soltar frases como “yo me inscribo otra vez en quinto año”, “ese uniforme nunca se había visto tan bien planchao” y hasta “profesor, déjeme repetir el año”.

El trío, que ya tiene historia en el corazón de muchos venezolanos, logró con una sola foto lo que miles de influencers intentan: hacer que medio país viajara en el tiempo a sus propios recuerdos de liceo, entre amores de pasillo y el olor a tiza.

Así, entre nostalgia y picardía, Sabrina, Jimena y Paola demostraron que la belleza liceísta no pasa de moda, y que hasta un simple uniforme puede convertirse en tendencia cuando se lleva con estilo y gracia.

