Laura Pausini recibirá el premio Billboard Ícono en Miami

La estrella italiana Laura Pausini será reconocida con el premio Billboard Ícono, durante la próxima edición de los galardones de la música latina, que se celebrarán el 23 de octubre en Miami, Florida.

La directora de contenido de Latin/español para Billboard, Leila Cobo, destacó en un comunicado "la incomparable voz, gracia y capacidad de Laura para trascender culturas e idiomas durante décadas".

La ceremonia distinguirá a Pausini por su trayectoria de más de tres décadas, con más de 75 millones de discos vendidos y una presencia continuada en escenarios internacionales, convirtiéndose en "la voz italiana más universal y un ícono indiscutible del pop global", anunció la revista.

"Lo que más me emociona es que este reconocimiento llega justo en el año en que, antes de saber que lo recibiría, ya había decidido lanzar un disco homenaje a los grandes cantautores de España y América Latina", reveló Pausini.

La artista, que cuenta con un Globo de Oro y nominaciones a los Óscar y los Emmy, prepara también una gira mundial que iniciará en 2026.

"Toda mi voz y todo mi corazón son para la música latina. Es como un flechazo, como un amor a primera vista… un verdadero regalo", aseguró.

El vicepresidente ejecutivo de Primetime de programas no guionizados y especiales de Telemundo, Francisco ‘Cisco’ Suárez, remarcó que la música de Pausini "ha impactado a millones de personas en todo el mundo".

"Su legado y su vínculo con el público reflejan el espíritu de los Premios Billboard de la Música Latina, que celebran la música y a los artistas que trascienden generaciones", agregó.

Pausini, quien debutó en 1993 con el tema ‘La soledad’, fue la primera intérprete italiana distinguida, en 2023, como ‘Persona del año’ por la Academia Latina de la grabación.

La entrega de premios, en el Teatro James L. Knight, constituirá el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, del 20 al 24 de octubre en Miami, con actividades para profesionales de la industria y presentaciones musicales.

Noticia al Día/EFE