Martes 16 de septiembre de 2025
Farándula

Laura Pausini recibirá el premio Billboard Ícono en Miami

En un comunicado destacaron "la incomparable voz, gracia y capacidad de Laura para trascender culturas e idiomas durante décadas".

Por Ernestina García

Laura Pausini recibirá el premio Billboard Ícono en Miami
Foto referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La estrella italiana Laura Pausini será reconocida con el premio Billboard Ícono, durante la próxima edición de los galardones de la música latina, que se celebrarán el 23 de octubre en Miami, Florida.

La directora de contenido de Latin/español para Billboard, Leila Cobo, destacó en un comunicado "la incomparable voz, gracia y capacidad de Laura para trascender culturas e idiomas durante décadas".

La ceremonia distinguirá a Pausini por su trayectoria de más de tres décadas, con más de 75 millones de discos vendidos y una presencia continuada en escenarios internacionales, convirtiéndose en "la voz italiana más universal y un ícono indiscutible del pop global", anunció la revista.

"Lo que más me emociona es que este reconocimiento llega justo en el año en que, antes de saber que lo recibiría, ya había decidido lanzar un disco homenaje a los grandes cantautores de España y América Latina", reveló Pausini.

La artista, que cuenta con un Globo de Oro y nominaciones a los Óscar y los Emmy, prepara también una gira mundial que iniciará en 2026.

"Toda mi voz y todo mi corazón son para la música latina. Es como un flechazo, como un amor a primera vista… un verdadero regalo", aseguró.

El vicepresidente ejecutivo de Primetime de programas no guionizados y especiales de Telemundo, Francisco ‘Cisco’ Suárez, remarcó que la música de Pausini "ha impactado a millones de personas en todo el mundo".

"Su legado y su vínculo con el público reflejan el espíritu de los Premios Billboard de la Música Latina, que celebran la música y a los artistas que trascienden generaciones", agregó.

Pausini, quien debutó en 1993 con el tema ‘La soledad’, fue la primera intérprete italiana distinguida, en 2023, como ‘Persona del año’ por la Academia Latina de la grabación.

La entrega de premios, en el Teatro James L. Knight, constituirá el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, del 20 al 24 de octubre en Miami, con actividades para profesionales de la industria y presentaciones musicales.

Noticia al Día/EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Laura Pausini recibirá el premio Billboard Ícono en Miami

Laura Pausini recibirá el premio Billboard Ícono en Miami

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Ivanka Trump y Gisele Bündchen disfrutaron de un día de sol en Miami

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

Noticias Relacionadas

Internacionales

A puñaladas mataron a venezolana en Cúcuta: El femicida está preso

Una joven de nacionalidad venezolana, de 29 años de edad, identificada como Tatiana Paola Ochoa Argote, fue asesinada a puñaladas durante el pasado fin de semana en el barrio El Llano de Cúcuta, Colombia.

Farándula

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Camilo Sesto fue un ídolo que se quedó en el corazón del público. Sus temas aún se escucha.
Farándula

Celebran centenario de Celia Cruz y se abre el mes de la Herencia Hispana

El centenario de Celia Cruz será marcado por una gira virtual “Celia en Vivo” .
Farándula

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford ícono del cine estadounidense, conocido tanto por su actuación como por su labor como director y productor.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025