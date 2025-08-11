Lele Pons presume su figura a menos de un mes de haber dado a luz

A finales de julio, la vida de Lele Pons dio un giro radical ya que celebró el nacimiento de su primera hija junto al cantante Guaynaa. Desde entonces, toda su atención se ha volcado a completamente al cuidado de su primogénita. Como no podía ser de otra manera, esta nueva etapa ha traído muchos cambios, pero también mucha dicha a la famosa creadora de contenido.

Ha pasado menos de un mes desde el inicio formal de la maternidad de Lele y ella ha optado por mantenerse alejada del foco mediático antes de retomar sus actividades como una de las más grandes personalidades en redes sociales a nivel mundial. Sin embargo, en lo que va retomando de a pocos sus compromisos profesionales, nos ha regalado un vistazo de lo bien que luce tras dar a luz.

Con unas imágenes muy frescas y súper guapa en la tranquilidad de su casa en Miami, ha dejado a todos sin palabras con lo bien que se encuentra a nivel físico con un sorprendente abdomen plano que no muestra ningún tipo de huellas que recuerden aquella gran pancita que tenía hasta hace unas semanas.

La personalidad de origen venezolano de 29 años, ha demostrado que se ha recuperado en tiempo récord al presumir una figura tonificada. En el carrusel compartido por ella, se aprecia a Lele en un comparativo de una imagen de cuando estaba embarazada y con otra reciente, portando un outfit similar en ambas instantáneas.

El primero en comentar fue Guaynaa, al decir que se siente de lo más atraído por ella debido a lo espectacular de su encanto. "Suave, porque así no se respeta la cuarentena", escribió de lo más enamorado de la madre de su bebé.

La también cantante quiso publicar un emotivo clip llena de agradecimiento por esta nueva etapa en su vida. “Eloísa ¡Nunca en mi vida había sentido tanto amor y felicidad!”, escribió la también influencer. “Literalmente odio dormir porque la extraño muchísimo. Es tan hermosa, es increíble, fuerte, activa, pero sobre todo, SANA!”, expresó al exteriorizar el profundo vínculo que ya la une a su hija.

#Farándula | Lele Pons comparte fotos de su proceso de post parto luego dar a luz a su primer bebé, Eloísa. 😍



🔸https://t.co/NEvXZQyqUM



📸/Cortesía pic.twitter.com/craiRnCyNH — VOS TV (@VOSTV) August 9, 2025

Noticia al Día / Hola