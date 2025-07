Leo JM estrena su primer sencillo "Date la vuelta"

El artista venezolano Leo JM hace su debut oficial en la escena musical con el lanzamiento de su primer sencillo titulado “Date la vuelta”, una propuesta fresca en ritmo de salsa tropical que habla sobre el cierre de relaciones que ya no tienen futuro, pero con un enfoque positivo: dejar atrás lo que no suma y celebrar la vida con alegría y ritmo.

La canción, escrita por el propio Leo JM, destaca no solo por su mensaje emocional y directo, sino también por su contagioso ritmo caribeño que invita al oyente a moverse, soltar cargas emocionales y seguir adelante bailando.

“Quise escribir esta canción para compartir mis sentimientos y conectar con mis fans de que muchas veces hay cosas en la vida que simplemente no tienen explicación. También agradezco a Dios quien me dio el talento y me conectó con las personas correctas para llevar a cabo este mi primer proyector musical", expresó el artista.

El sencillo “Date la vuelta” ya está disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un video musical oficial en YouTube, el cual refuerza el mensaje de empoderamiento personal y celebración de la libertad emocional, con imágenes vibrantes y llenas de energía.

La producción musical y visual estuvo a cargo del reconocido productor cristiano Noel Nevado, desde su estudio de grabación Nevado Productions en Miami, Florida, quien logró capturar la esencia tropical de la salsa moderna con un toque fresco y auténtico.

Este lanzamiento marca el inicio de la carrera musical de Leo JM, un artista con raíces venezolanas, alma caribeña y una propuesta clara: transformar emociones en música bailable.

