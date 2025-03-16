Lila Morillo: “Nora Suárez ha dedicado su vida a hacernos reír, debemos hacerla reír nosotros”



La reconocida cantante, vedette y actriz de televisión y cine venezolano, la muy querida Lila Morillo, se unió a la campaña que destacados artistas venezolanos han emprendido en apoyo a la humorista Nora Suárez, que debe ser intervenida quirúrgicamente de un cáncer que le impide caminar.

Foto: Cortesía



Lila está usando las redes sociales para solicitar el apoyo para su colega amiga desde Estados Unidos donde habita, y convocó a asistir al evento celebrado en Caracas el domingo 16 de marzo, que reunió por primera vez en un solo escenario a cinco grandes comediantes de Venezuela, como son Emilio Lovera, Wilmer Ramírez, Luis Moncho Martínez, Rafucho el Maracucho y Claudio Nazoa. Todo lo recaudado será donado a la actriz.

Foto: Cortesía

“Nuestra querida Nora Suárez hoy te necesita y por e so invitamos a todos a acompañarla y demostrarle que la queremos”, dice la cantante zuliana con un gesto muy emotivo.

Más adelante expresa: “esa mujer a dedicado toda su vida a hacernos reír, y ahora vamos a hacerla sonreír nosotros y demostrarle que la queremos “

Foto: Cortesía

La diva del humor en Venezuela, hija de Mario Suárez, gloria de la música criolla, una maestra de la caracterización que debutó a principio de la década de 1970 en El Show de la Risa, para luego hacer dupla con Joselo, el rey de la comicidad, más tarde se convirtió en la estrella del emblemático Radio Rochela está atravesando por serios problemas de salud al ser diagnosticada con cáncer en la parte dorsal de la columna.