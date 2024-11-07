Llegó a Londres el cuerpo de Liam Payne para su último adiós: Así fue el aterrizaje

La muerte de Liam Payne el pasado 16 de octubre sigue siendo una herida abierta no solamente para los fanáticos de One Direction alrededor del mundo, sino también para su familia. Sin embargo, después de tanto dolor y atravesar distintos trámites burocráticos, su padre Geoff Payne pudo sacar el cuerpo de su hijo de Argentina y regresarlo a Londres, su ciudad natal y donde será despedido por sus familiares y amigos.

Más allá del sorpresivo paro de Intercargo, Geoff Payne pudo volver a Londres ayer por la mañana en un vuelo de British Airlines junto al cuerpo de su hijo, el cual viajó en la bodega.

El padre de Liam Payne llegó al aeropuerto a las 11:30 y permaneció en el VIP de la aerolínea hasta su despegue a las 13:30. En tanto, el cuerpo del ex One Direction primero pasó por Aduana para ser revisado y luego fue trasladado en uno de los carritos de carga habituales. Antes de subirlo a la parte de la bodega, volvió a ser embalado con un nylon especial para protegerlo durante el viaje.

La despedida de Liam Payne en Londres

A pesar de que los restos del cantante acaban de arribar a su país, ya se conocen algunos detalles de cómo será su despedida junto a su familia y amigos. Según confirmaron en "Socios del Espectáculo", "se espera que sea una despedida multitudinaria". Además, el medio "The Sun" también afirmó que estarán presentes familiares y amigos en una ceremonia íntima, pero también existirá la posibilidad de que arriben los fanáticos para despedirse de su ídolo.

En lo que respecta al lugar de despedida para Liam Payne, ya es oficial que será en la Catedral de Saint Paul y luego será enterrado. La iglesia es una de las más importantes de Londres y con la cual el cantante tenía una gran conexión. En cuanto a la fecha, por el momento no se confirmó exactamente cuándo será, aunque en un principio estaba previsto para el 24 de noviembre.

