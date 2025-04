"Lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa": Willie Colón felicitó la nueva producción de ‘DTmF’ de Bad Bunny

Tras el lanzamiento del álbum del titulado ‘Debí tirar más fotos de Bad Bunny grandes, artistas de salsa lo felicitaron por el trabajo realizado. Este disco rinde un homenaje especial a la identidad puertorriqueña y fusiona ritmos afrocaribeños, incluyendo la plena, uno de los géneros tradicionales de Puerto Rico.

Willie Colón sobre Bad Bunny

El cantante estadounidense Willie Colón, en una publicación reciente en X, expresó su opinión sobre el álbum ‘Debí tirar más fotos‘ de Bad Bunny específicamente acerca de la canción ‘Baile Inolvidable’ que rinden homenaje a la salsa.

"Todo el mundo me está llamando por el grito. Me sorprendió cuando lo vi. En un momento en el que la salsa y Puerto Rico necesitan un impulso. Benito, lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa. Me alegra ver esta evolución", expresó.

Para Colón, la incorporación de este sample en la canción fue una demostración de respeto hacia la salsa y su legado, a pesar de la evidente diferencia de géneros entre el reguetón y este género musical.

¿Qué dijo Willie Rosario sobre el álbum "Debí tirar más fotos"?

Willie Rosario, quien es director de orquesta y timbalero, por décadas ha brillado como uno de los grandes maestros de la salsa comentó sobre el álbum "Debí tirar más fotos". A través de sus redes sociales, expresó su agradecimiento y felicitaciones hacia el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

"Escuché la grabación de Bad Bunny tengo que felicitarlo y agradecerle porque aquellos que siempre opinan que la salsa va en decadencia. Esta grabación ha traído todos sus fanáticos jóvenes a escuchar y levantar el interés de bailarla. El viernes pasado toqué en el Watusi (Santurce) y noté público joven disfrutando mi música. Otro artista urbano que va por el mismo carril es Rauw Alejandro. Me alegro mucho porque los salseros de la nueva generación van a tener muchas oportunidades. Que así sea si es la voluntad de Dios", compartió.

En conclusión. los grandes artistas como Willie Colón y Willie Rosario felicitaron a Bad Bunny por su nueva canción ‘Baile inolvidable’. Este tema lanzado hace solo cinco días ocupa el primer lugar de las tendencias de música a nivel mundial en la YouTube.

Además, este hit salsero ya tiene más de 12 millones 500 mil reproducciones en la mencionada plataforma. Sin duda alguna, sigue el cantante puertorriqueño viene destacando en este inicio del 2025 y dejando a sus fans con la expectativa de lo que será su nueva gira mundial ´No me quiero ir de aquí`

