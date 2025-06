Lo que dijo Diosa Canales que haría si la llevan al Festival de Viña del Mar y la abuchean:

La vedette venezolana, Diosa Canales, ha generado revuelo en redes sociales tras expresar su total apoyo al comediante George Harris, quien, recientemente, fue abucheado durante su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

A través de su cuenta de Instagram, Canales publicó un mensaje en el que elogia el trabajo de Harris y ofrece una peculiar propuesta: "Mi total apoyo a @elgeorgeharris. Eres un excelente comediante. La próxima vez, si quieren que me inviten a mí al Viña del Mar para que me abucheen. Yo sí que me les desnudo rápido y que soporten".

La publicación de Canales ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado tanto apoyo como críticas a su propuesta.

Que me lleven a mi a Viña del Mar ajjajaja para que me abucheen yo me les desnudo rápidito 🤣🤣🤣🤣 — Diosa Canales (@canalesdiosa) February 24, 2025

Noticia al Día / Diosa Canales