Los divorcios más sonados de la farándula

Como cada año, los famosos se enamoran y se desenamoran y hacen vivir a sus seguidores las uniones y rupturas más mediáticas del mundo del entretenimiento.

Este 2024 la separación más sonada es la Jennifer López y Ben Affleck, quienes anunciaron de manera oficial su ruptura en enero pasado, justo el mismo el día en que la pareja celebraría su segundo aniversario de bodas. El 20 de agosto de 2024, la ‘Diva del Bronx’ presentaba la demanda de divorcio dónde señaló que se debe a "diferencias irreconciliables".

Como recordaremos, Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron a principios de los 2000, cuando filmaron juntos a cinta Gigli. Aunque mantuvieron una relación romántica en ese entonces, el noviazgo no prosperó y tomaron caminos distintos que los llevaron a contraer matrimonio y tener hijos con otras parejas. Reavivaron su relación en 2021 y se casaron en agosto de 2022.

Le siguen los actores Elizabeth Gutiérrez y William Levy tras casi 20 años de relación y dos hijos en común pusieron punto final a su relación. Fue en abril pasado y por medio de una exclusiva mundial para la revista ¡HOLA! que la actriz mexicana confirmó lo que venía siendo casi un imposible: su separación definitiva del galán cubano.

"Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz".

Nodal y Cazzu: Fue en el mes de mayo que los cantantes Christian Nodal y Cazzu anunciaron el fin de su relación, a pocos meses del nacimiento de su hija en común, Inti. Tras casi dos años juntos, la pareja, conocida por su amor y complicidad en las redes sociales, dieron el anuncio mediante comunicados individuales compartidos en Instagram. El cantante mexicano mostró su respeto y amor por la madre de su pequeña.

Irina Baeva y Gabriel Soto: La relación de los actores estuvo siempre en medio de la polémica desde que iniciaron su romance en 2018. Ambos se conocieron durante la grabación de la telenovela Vino el amor (2016). En 2020 se comprometieron y aunque la boda estaba agendada para el 2022, tuvieron que postergarla debido a la pandemia. Tras cinco años de relación, ambos confirmaron en julio de este año que se separaban. Irina Baeva dio detalles de la ruptura en una exclusiva.

Daddy Yankee: Tras casi 30 años de matrimonio, Daddy Yankee se divorció de Mireddys González, con quien tiene dos hijos en común. Fue el pasado 2 de diciembre que el cantante puertorriqueño hizo el anuncio formal por medio de un mensaje en sus redes sociales. "Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", escribió el intérprete de ‘Gasolina’.

Elvis Crespo: El artista comenzó una relación con Maribel Vega, con quien se casó en 2009 en Puerto Rico y de acuerdo con la agencia de noticias EFE, en aquel momento el cantante aseguró estar “más enamorado que nunca”.

A pesar de que Elvis Crespo y Maribel Vega tenían un matrimonio sólido con una hija en común, finalmente anunciaron su separación el pasado 6 de diciembre.

Peso Pluma y Nicki Nicole: La historia de Peso Pluma y Nicki Nicole llegó a su fin en febrero pasado, luego de que se filtrara una supuesta infidelidad del cantante. La artista argentina fue la encargada de confirmar la ruptura luego de que se viralizara un video del mexicano caminando de la mano con una mujer en Las Vegas.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó Nicole.

Rosalía y Jeremy Allen: La cantante española al parecer no tiene suerte en el amor. Ella y el actor estadounidense fueron una de esas parejas sorpresivas que mantuvieron un breve romance y se dijeron adiós muy pronto. Fue a finales del 2023 que ambos levantaron sospechas al ser vistos de manera seguida.

Su última aparición pública tuvo lugar en julio, cuando los dos asistieron a una fiesta de los Juegos Olímpicos en París, donde Rosalía fue una de las anfitrionas.

Sebastián Yatra y Aitana: Los famosos le pusieron punto final a su romance en dos ocasiones: la primera en noviembre de 2023 y la segunda en agosto de 2024. Fue en abril de este año que ambos retomaron su relación, coincidiendo en el tiempo con el lanzamiento de su canción conjunta Akureyri. Sin embargo, tras tres meses juntos, la cantante catalana y el intérprete colombiano se han vuelto a dejar y esta vez parece ser definitivo.

Según informó el diario ABC, habría sido él quien tomó la decisión. La expareja fue vista en un lugar público, por última vez, el 21 de julio, en el concierto de Karol G en España.

