Robert Redford nos ha dicho adiós a los 89 años, dejando tras de sí un legado único e inigualable en la historia del cine. Fue uno de los intérpretes más talentosos de su generación, pero también un verdadero ‘sex-symbol’ para varias generaciones.

Con su pelo rubio y su inconfundible sonrisa, derretía a quien tuviera a su lado tanto delante como detrás de las cámaras. Seductor eterno y galán por excelencia, cuando los focos se apagaban no fue, sin embargo, un hombre de muchas conquistas a los largo de su vida. Estas fueron, por orden cronológico, las 5 más importantes:

Lola van Wagenen



Sin duda, la mujer de su vida y con la que estuvo más tiempo, después de casi tres décadas unidos en matrimonio y cuatro hijos en común: Scott (1959), Shauna (1960), James (1962) y Amy (1970).

Por desgracia, su primer bebé había fallecido a los pocos días de nacer a causa del síndrome de muerte súbita infantil. Fue una pérdida especialmente dolorosa para una pareja muy joven, que en aquel momento comenzaba su vida familiar mientras el actor daba sus primeros pasos profesionales. Junto a la historiadora y activista, Redford llegó incluso a vivir durante una época en España. En 1985, se separaron

Kathy O’Rear



Tras volver a la soltería después de tanto tiempo, el protagonista de El gran Gatsby o Una proposición indecente tuvo una romance con la diseñadora de vestuario Kathy O’Rear. Del mismo modo, en esta época se le relacionó con la actriz Lena Olin (Fanny y Alexander, La insoportable levedad del ser) o la modelo francesa Nathalie Naud, siendo esta última 26 años más joven que él. Que le achacaran idilios era algo habitual desde que saltó a la fama mundial, puesto que se rumoreó que estuvo también con la mismísima Natalie Wood, con la que trabajó en Propiedad condenada o El candidato.

Debra Winger



Otra de las relaciones sentimentales del actor estadounidense surgida de un rodaje fue la que mantuvo con la actriz protagonista de Peligrosamente juntos, aunque lo suyo no duró mucho. La película dirigida por Ivan Reitman fue uno de los taquillazos de mitad de los ochenta, y para ella suponía trabajar con otro mito del cine tras haberlo hecho con Richard Gere en la inolvidable Oficial y Caballero. En este caso, a Robert y Debra les separaban casi 20 años, pero su química en pantalla (junto a Daryl Hannah) era indudable. Fuera de eso, lo llevaron con mucha discreción y nunca pasearon su amor en público.

Debra Winger



Otra de las relaciones sentimentales del actor estadounidense surgida de un rodaje fue la que mantuvo con la actriz protagonista de Peligrosamente juntos, aunque lo suyo no duró mucho. La película dirigida por Ivan Reitman fue uno de los taquillazos de mitad de los ochenta, y para ella suponía trabajar con otro mito del cine tras haberlo hecho con Richard Gere en la inolvidable Oficial y Caballero. En este caso, a Robert y Debra les separaban casi 20 años, pero su química en pantalla (junto a Daryl Hannah) era indudable. Fuera de eso, lo llevaron con mucha discreción y nunca pasearon su amor en público.

Sonia Braga

Más allá de sus dos matrimonios, fue sin duda la actriz brasileña quien logró tener más tiempo a su lado al actor nacido en Santa Mónica (California). Estuvieron juntos siete largos años, formando una de las parejas más glamurosas y fotografiadas de aquella época. Eran, por así decirlo, como el Brad Pitt y la Angelina Jolie de entonces (aunque sin hijos en común de por medio, ni tantas disputas o guerras abiertas una vez lo dejaron). Incluso se habló de boda entre ellos, pero finalmente no fue así. Él, en su brillante faceta también como cineasta, la había dirigido en la película Un lugar llamado Milagro (1988).

Sibylle Szaggars

Se conocieron en 1996 en el marco del Festival de Sundance que fundó el actor y productor. Tras más de una década de relación, sellaron su amor en 2009 con una boda íntima celebrada en el Hotel Louis C. Jacob de Hamburgo, la ciudad natal de esta pintora alemana. Fue un enlace al que asistieron apenas 30 invitados entre familiares y amigos. Según contaron ambos, la primera vez que intimaron, ella, sorprendentemente, "no conocía ninguna de sus películas". Un detalle que, en palabras de Redford, ayudó a que la relación prosperara ya que fue "un comienzo maravilloso". Unidos también por su compromiso con el medio ambiente, Sibylle es ahora su viuda y llora la muerte del mito.

Noticia al Día/Hola