Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Los marabinos y visitantes tendrán las mejores fiestas y atracciones en la edición 59 en honor a la Chinita

Son días de fiesta y alegría en honor a la Virgen de la Chinita.

Por Ernestina García

Los marabinos y visitantes tendrán las mejores fiestas y atracciones en la edición 59 en honor a la Chinita
Durante la rueda de prensa que el Comité de Feria, liderado por su presidente Omar Enrique, el gobernador del Zulia, Luis Caldera y el alcalde Gian Carlo Di Martino se ofrecieron detalles sobre la edición número 59 de la Feria Internacional de la Chinita.

El Alcalde de Maracaibo destacó que el talento marabino, de los municipios del estado Zulia y del resto del país, será impulsado a través de la Alcaldía de Maracaibo con la iniciativa “Maracaibo Emprende”, sin costo de inscripción.

Este innovador programa que nace de la gestión del alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, se desarrollará del 14 al 18 de noviembre, en la Vereda del Lago, Parque Monumental “Ana María Campos” y en la Plaza de la República y forma parte de las actividades en ocasión de la feria en honor a la Patrona de los zulianos, la Virgen de Chiquinquirá.

En este sentido el máximo jefe municipal recalcó, “es un evento que va desde el día 14 al 18 de noviembre en la Vereda del Lago, Parque Monumental Ana María Campos y Plaza de la República y el objetivo es impulsar y visibilizar el talento de los emprendedores de Maracaibo, del estado Zulia y del país”.


Di Martino enfatizó que esta iniciativa que, además, promueve y dinamiza la economía local y regional, se materializa mediante el trabajo en conjunto que desarrollan los cuatro niveles de gobierno, “aquí esto se logra gracias a la coordinación entre gobierno nacional, regional municipal y poder popular”.


El alcalde destacó que, uno de los aspectos más importantes y que hace trascendente a la Feria de la Chinita lo es, “que esta fiesta mariana de fe, es un espacio donde además se conjugan el arte, el talento y la cultura”, concluyó.

Omar Enrique anunció el cronograma de actividades y espectáculos para estas festividades en honor a la Virgen Morena

La fiestas para la Chinita tendrá una programación de lujo con la participación de artistas nacionales e internacionales, así lo anunció Omar Enrique, presidente del Comité de Feria.

“Aproximadamente 15 artistas por día se presentarán en esta edición de la feria. Tendremos talento de la talla de Bonny Cepeda, Miriam Cruz, Magic Juan, Jean Carlos Centeno, Felipe Peláez intérpretes de música vallenata; entre otros”, detalló el príncipe del merengue.

Omar Enrique explicó que todo comienza el próximo 25 de octubre con la Bajada de la Chinita, donde se desbordará la fe mariana. El 27 de octubre será la presentación oficial de las candidatas al reinado infantil en el Teatro Niños Cantores.

El 31 será la elección de la reina infantil de la Chinita a las 6 de la tarde en el Teatro Niños Cantores, será con la presentación de varias atracciones para los niños, entre ellas, la presentación de Alma, Somos Peggy.

El 1 de noviembre elección de la reina de la Chinita, en Teatro Niños Cantores del Zulia, a las 6 de la tarde con la animación de Daniela Alvarado y Leonardo Villalobos. La música la pondrán Alitasía, Melodía Perfecta, Junior Díaz así como también Enio y José Ignacio.

Asimismo, informó que "el 7 de noviembre será el tradicional Encendido de Navidad en la avenida Bella Vista en un trabajo en conjunto por la Alcaldía y la Gobernación del Zulia con tarimas y artistas que estarán brindando entretenimiento a los zulianos, tendremos visita de autoridades de Caracas con las de la región para encender las luces".

Agregó que la cita será a partir de las 5 pm. en la Plaza del Ángel donde cantarán Alitasía, Super Combo Los Tropicales, Gaiteros del Tablazo, Nelson Romero Los Cadillacs, Ronald Borjas, Gaiteros del Pozón y Neguito Borjas.

Omar Enrique indicó que al mismo tiempo otra tarima que estará ubicada en 5 de Julio con Bella Vista, participarán Cardenales del Éxito, Los Azulejos, Omar Enrique, Carángano, Pocho Zuleta y Argenis Carruyo, entre otros.

Para el 8 de noviembre en el que celebra el Día del Gaitero, esterarán presentes para celebrar en la Plazoleta de la Basílica con más de 800 gaiteros niños y jovenes y adultos que estarán participando en esta actividad con un show de drones, regalo del presidente Nicolás Maduro, bajo la dirección de Gaiteros de Corazón, quienes aseguran que darán un mensaje hermoso, homenaje a la Chinita y muchas sorpresas más.

El día 9 de noviembre a las 4:00 pm será el Desfile que fue retomado y que partirá desde la avenida 13-A con 5 de Julio y culminará en la Plaza de la República, la gente verá y disfrutará de carrozas, comparsas, que viene de varios estados, bandas shows y al culminar tendrá un concierto de cierre con El Potrillo, Bonny Cepeda, Iván Villazón, Chicas del Can, Roberto González, Gaiteros de Corazón y la animación será Andreina Socorro.

Noticia al Día

Fotos Xiomara Solano

Videos: Isidro López

