Con una carrera que abarca más de dos décadas, múltiples protagónicos y un carisma que ha conquistado audiencias en América Latina y Estados Unidos, el venezolano Luciano D’Alessandro se reinventa una vez más con un papel a su medida.

En la nueva apuesta de Telemundo, Velvet, el actor venezolano da vida a Raúl de la Riva, un diseñador brillante, polémico y profundamente humano, que se instala como una de las figuras clave en la historia.



“Este personaje es un regalo para cualquier actor. Tiene humor, drama, luz y sombra. Me permitió jugar, proponer, y conectar con el público desde otro lugar”, comenta Luciano, entusiasmado por la recepción que ya ha tenido su interpretación.

Raúl de la Riva llega al atelier con la fuerza de un huracán creativo. Reconocido mundialmente, con un ego tan alto como su talento, aterriza en Velvet decidido a imponer un nuevo orden, revolucionar la moda y dejar su huella. Pero con el paso de los capítulos, ese personaje altivo empieza a mostrar fisuras: se humaniza, se encariña, se convierte en parte del alma del lugar.

D’Alessandro, que ha protagonizado novelas exitosas, interpretado a villanos memorables y conquistado escenarios teatrales, encuentra aquí un nuevo desafío actoral: un personaje lleno de matices, que se mueve con soltura entre la comedia y el drama, entre el sarcasmo y la ternura.



Para preparar su papel, el actor se sumergió en el universo de la alta costura. Además de revisar episodios clave de la serie original, estudió referentes reales y ficticios del mundo del diseño como Cristóbal Balenciaga, The New Look (inspirada en Dior), y La Casa de las Modas, capturando la atmósfera de ese mundo fascinante para luego transformarlo en carne y gesto a través de Raúl.



“Mi objetivo con este personaje era que el público lo sintiera cercano, como ese amigo extravagante pero entrañable que uno querría tener sentado en el sofá, comentando la vida”, confiesa el actor.

Con Velvet, Luciano D’Alessandro no solo reafirma su lugar como uno de los actores más versátiles de su generación, sino que confirma su habilidad para reinventarse sin perder la autenticidad que lo ha hecho tan querido por el público.

Sobre Velvet



Inspirada en la serie española Velvet, esta nueva versión titulada Velvet, el Nuevo Imperio transporta la acción al vibrante mundo de la moda en Nueva York, donde se desarrollarán intrigas, desafíos familiares y pasiones inolvidables a lo largo de 94 episodios. La historia gira en torno a Ana y Alberto, dos amantes que luchan contra las adversidades para proteger su amor, sus carreras y su legado.

El estreno está programado para el lunes 19 de mayo a las 9PM/8C, exclusivamente en Telemundo para el público de Estados Unidos.

Además de Eduardo Orozco, la serie reúne a un destacado elenco encabezado por Samantha Siqueiros y Yon González como protagonistas. También forman parte del reparto reconocidas figuras como Sofía Aragón, Jorge Aravena, Luciano D’Alessandro, Leonardo Daniel, Osvaldo de León, Carlos Ponce, Sonya Smith, Gaby Borges, Aylín Mujica, Itatí Cantoral, Danilo Carrera, entre muchos otros.

Noticia al Día/Nota de prensa