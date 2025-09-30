Luis Miguel y Paloma Cuevas volvieron a ser captados en Madrid, justo después de disfrutar de una velada en un exclusivo restaurante. Los reportes indican que se les vio muy cómodos, cómplices y sonrientes, lo que refuerza la percepción de que su romance está más sólido que nunca.

Estos encuentros en la capital española son habituales, y no es la primera vez que se les ve compartiendo cenas en locales de prestigio, a menudo con amigos cercanos o incluso con la hija del cantante, Michelle Salas.

Todo parece apuntar a que el "Sol de México" y la diseñadora están viviendo un gran momento personal, lo cual se alinea con la etapa de éxito profesional que atraviesa el cantante con sus giras internacionales.

Noticia al Día/People