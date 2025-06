Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron

Rafael Herrerías, amigo cercano a Luis Miguel, reveló que el cantante y la diseñadora contrajeron matrimonio en España. Aunque la pareja no ha hecho declaraciones oficiales, los rumores sobre su boda siguen creciendo.

El cantante Luis Miguel y su pareja Paloma Cuevas han demostrado tener una relación sólida a pesar de que no dan comentarios al respecto. Sin embargo, después de meses de especulaciones, el empresario taurino Rafael Herrerías, uno de los amigos más cercanos al ‘Sol de México’, reveló que la pareja contrajo matrimonio.

"Fue hasta allá en Marsella, no me acuerdo bien, pero sí, claro (me invitaron) … tenía a mi señora mal y no podía (ir)", contestó a los medios mexicanos, después de ser consultado por la supuesta boda del intérprete de La Bikina.

A pesar de no haber tenido contacto con Luis Miguel en el último mes, resaltó la unión de la pareja. "(Paloma) es una gran mujer, a final de cuentas, es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien", mencionó. Hasta el momento se desconocen detalles del matrimonio, pero Herrerías dio su punto de vista sobre si la pareja desea agrandar la familia.

"No creo (que tengan hijos juntos). Él ya tiene tres, así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos, no creo que sea necesario a estas edades", mencionó.

¿Luis Miguel escondió su anillo de casado?



Tras sus conciertos en México hace unos días, Luis Miguel fue captado saludando a sus seguidores luego de salir de un restaurante en Ciudad Juárez. En las imágenes se ve que está compartiendo un momento de artista y fan, sin embargo, llamó la atención que escondiera en su abrigo un anillo que traía puesto. Esta acción incrementó los rumores de su matrimonio con Paloma Cuevas.

¿Cómo inició el romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas?



El romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ha capturado la atención de los medios desde que comenzaron a circular rumores en 2022. Cuevas, diseñadora de modas y exesposa del torero Enrique Ponce, es una amiga cercana de la infancia del mexicano, lo que ha generado aún más interés en su relación.

Se cree que la relación surgió después de que ambos se reencontraran tras años de amistad, especialmente durante momentos difíciles para ambos, como la separación de Cuevas y la discreta vida personal de Luis Miguel. Desde entonces, se les ha visto en diversas ocasiones juntos, lo que ha avivado las especulaciones sobre su romance.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, la prensa ha seguido de cerca sus movimientos, describiendo su vínculo como sólido y basado en la larga amistad que comparten. La pareja ha sido vista en cenas y viajes, lo que sugiere que su relación sigue creciendo, manteniendo siempre un perfil bajo y sin hacer comentarios públicos al respecto.

Luis Miguel y Paloma Cuevas se enamoraron de Perú



Tras su llegada a tierras peruanas, Luis Miguel alborotó a sus fanáticos con sus inolvidables conciertos en febrero de este año y tras salir a saludar a sus seguidores. Sin embargo, el intérprete de La Bikina alargó su estadía en Perú un día más y cenó en un restaurante en Miraflores junto a su novia Paloma Cuevas.

Por medio de TikTok, varios usuarios compartieron el momento en el que el artista salió de La Cantina di Epicuro tomado de la mano de su pareja y nuevamente se acercó a sus fans para despedirse de ellos.

Luis Miguel no pasó desapercibido y también captaron el momento en el que se le ve bailando y arreglándose frente al espejo. Lejos de molestarse, el Sol de México se mostró feliz de compartir nuevamente con sus fanáticos peruanos. Asimismo, la hija del cantante, Michelle Salas, estuvo en la capital y cenó en Maido.

