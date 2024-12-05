Lunes 22 de septiembre de 2025
Farándula

Luis Rangel Albornoz, zuliano que lleva su música por el mundo

Luis Rangel Albornoz, músico zuliano que, gracias a su dedicación y pasión, ha logrado destacarse en la escena musical nacional…

Por Ernestina García

Luis Rangel Albornoz, zuliano que lleva su música por el mundo
Foto cortesía Luis Rangel Albornoz
Luis Rangel Albornoz, músico zuliano que, gracias a su dedicación y pasión, ha logrado destacarse en la escena musical nacional e internacional. Hijo de gaiteros de renombre, desde temprano desarrolló su talento y amor por la música tradicional venezolana.

Rangel en la actualidad forma parte de “Los Cardenales del Éxito”, una de las agrupaciones más emblemáticas de la gaita, considerada patrimonio cultural de Maracaibo.

Su participación en esta agrupación no solo enaltece el ritmo tradicional, sino que también lo proyecta internacionalmente como representante de la cultura zuliana. Además, trabaja junto al artista Abbel como guitarrista y colaborador en sus grabaciones y presentaciones.

Luis Rangel Albornoz ha participado en destacados proyectos musicales como compositor, arreglista y guitarrista del tema “En el clavo” de la cantante “La Mau”, producción a cargo de Laureano Pardo (Lauro), demostrando su versatilidad artística.

El inicio del cantautor y músico Luis Rangel Albornoz

El recorrido de este artista comenzó en 2008 como solista en “Los Zagalines del Padre Vílchez”, donde obtuvo el Premio al Mejor Solista Masculino en el Primer Festival “Una Gaita para San Francisco”. Este logro marcó el inicio de una carrera prometedora.

A lo largo de su carrera, Luis Rangel ha expandido su versatilidad musical, le ha permitido presentarse en múltiples escenarios, destacando su versatilidad como instrumentista.

Durante varios años, formó parte de la agrupación gaitera “Maragaita”, con la que logró el prestigioso galardón “Gaita del Año 2022” por el tema “La Vuelta al Mundo”, en los prestigiosos premios “Mara de Oro Internacional” y “Chiquinquirá Internacional”.

En 2021, su talento como compositor fue reconocido al ser seleccionado entre los finalistas del festival “Una Gaita para el Zulia”, donde destacó como el participante más joven de la competencia.

Luis Rangel ha llevado su talento más allá de las fronteras venezolanas. En Colombia, formó parte de la orquesta “La 5ta Esquina” en Boyacá, compartiendo escenarios con artistas internacionales como Wilfrido Vargas, Silvestre Dangond, Guayacán Orquesta y Pipe Bueno, entre otros. Además, trabajó como guitarrista y corista de sesión para Casa Blanca Estudio en Nobsa, Boyacá.

Con una sólida formación musical y un repertorio versátil, Luis Rangel se consolida como un artista integral: cantante, guitarrista, compositor y arreglista destacado en diversos géneros. Su dedicación y pasión por la música, junto con su constante interés por aprender y explorar nuevos horizontes, lo posicionan entre los mejores del ámbito musical venezolano.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La Arquidiócesis de Mérida inicia histórica peregrinación con las reliquias de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una "improvisada barbería"

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym & Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Sucesos

Asesinan a pareja venezolana por "cobro vacunas" en Perú

Una venezolana y su pareja, identificada como Elton David Gómez Sánchez, fueron asesinados de 19 disparos en la villa de…
Efemérides

Mañana es el natalicio de una leyenda musical: Julio Iglesias cumple 82 años de vida exitosa

Julio José Iglesias de la Cueva es un cantante, compositor y empresario español.​​​ En 1983 fue reconocido por The World Records Guinness como el artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo y la figura musical con más grabaciones en diferentes idiomas.​​​
Al Dia

Aldemar Torres lanza su nuevo sencillo "Es el momento"

El artista se ha paseado por varios géneros musicales con gran éxito.
Farándula

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Según la información que se maneja desde México, se perdió el rastro de B-King desde el pasado 16 de septiembre.

