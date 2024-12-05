Luis Rangel Albornoz, zuliano que lleva su música por el mundo

Luis Rangel Albornoz, músico zuliano que, gracias a su dedicación y pasión, ha logrado destacarse en la escena musical nacional e internacional. Hijo de gaiteros de renombre, desde temprano desarrolló su talento y amor por la música tradicional venezolana.

Rangel en la actualidad forma parte de “Los Cardenales del Éxito”, una de las agrupaciones más emblemáticas de la gaita, considerada patrimonio cultural de Maracaibo.

Su participación en esta agrupación no solo enaltece el ritmo tradicional, sino que también lo proyecta internacionalmente como representante de la cultura zuliana. Además, trabaja junto al artista Abbel como guitarrista y colaborador en sus grabaciones y presentaciones.

Luis Rangel Albornoz ha participado en destacados proyectos musicales como compositor, arreglista y guitarrista del tema “En el clavo” de la cantante “La Mau”, producción a cargo de Laureano Pardo (Lauro), demostrando su versatilidad artística.

El inicio del cantautor y músico Luis Rangel Albornoz

El recorrido de este artista comenzó en 2008 como solista en “Los Zagalines del Padre Vílchez”, donde obtuvo el Premio al Mejor Solista Masculino en el Primer Festival “Una Gaita para San Francisco”. Este logro marcó el inicio de una carrera prometedora.

A lo largo de su carrera, Luis Rangel ha expandido su versatilidad musical, le ha permitido presentarse en múltiples escenarios, destacando su versatilidad como instrumentista.

Durante varios años, formó parte de la agrupación gaitera “Maragaita”, con la que logró el prestigioso galardón “Gaita del Año 2022” por el tema “La Vuelta al Mundo”, en los prestigiosos premios “Mara de Oro Internacional” y “Chiquinquirá Internacional”.

En 2021, su talento como compositor fue reconocido al ser seleccionado entre los finalistas del festival “Una Gaita para el Zulia”, donde destacó como el participante más joven de la competencia.

Luis Rangel ha llevado su talento más allá de las fronteras venezolanas. En Colombia, formó parte de la orquesta “La 5ta Esquina” en Boyacá, compartiendo escenarios con artistas internacionales como Wilfrido Vargas, Silvestre Dangond, Guayacán Orquesta y Pipe Bueno, entre otros. Además, trabajó como guitarrista y corista de sesión para Casa Blanca Estudio en Nobsa, Boyacá.

Con una sólida formación musical y un repertorio versátil, Luis Rangel se consolida como un artista integral: cantante, guitarrista, compositor y arreglista destacado en diversos géneros. Su dedicación y pasión por la música, junto con su constante interés por aprender y explorar nuevos horizontes, lo posicionan entre los mejores del ámbito musical venezolano.

Noticia al Día/Nota de prensa