Madonna estrenará miniserie sobre su vida en Netflix

Madonna llevará su historia a la pantalla chica a través de una miniserie desarrollada en colaboración con Netflix y el director de ‘Deadpool 3’, Shawn Levy, según informó el medio especializado Deadline.

De acuerdo con la publicación, el proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y forma parte del acuerdo exclusivo que de la productora 21 Laps, de Levy, con la plataforma.

Esta serie biográfica limitada no está vinculada al proyecto cinematográfico previamente anunciado sobre Madonna, en el que se esperaba que Julia Garner interpretará a la icónica cantante de ‘Like a Virgin’. Ese filme, desarrollado por Universal, fue finalmente cancelado.

Aún no está claro qué décadas retratará la serie o si Madonna estará involucrada en el proceso del guion, pero según la publicación hay posibilidades de que Garner, famosa por series como ‘Ozark’ o ‘Inventing Anna’, vuelva a ser considerada para el papel.

Garner tuvo una aparición con Madonna en 2023 durante una actuación de su gira ‘Celebration Tour’ en la que conmemoraba sus cuarenta años de carrera musical y en marzo, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con la Reina del Pop en la fiesta de Vanity Fair de los Óscar.

Noticia al Día/Union Radio