Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera —B-King y DJ Regio Clown— fueron localizados el 22 de septiembre en el Estado de México.

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México
Los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera —B-King y DJ Regio Clown— fueron localizados el 22 de septiembre en el Estado de México, tras más de una semana desaparecidos. De acuerdo con medios locales, los restos mostraban signos de violencia extrema y junto a ellos apareció un mensaje firmado por el cártel La Familia Michoacana.

La madre de Sánchez, Adriana Salazar, aseguró que en el cartel se leía la frase "por chapulines", un término usado por el crimen organizado para acusar traición o doble alianza.

"Sí, apareció un letrero de la Familia Michoacana. Decía que le habían hecho eso por ‘chapulines’. No sé por qué mi hijo vino a caer ahí, la verdad es muy duro eso", dijo la mujer en entrevista con el podcast ‘Más Allá del Silencio’.

ambién afirmó que habló con su hijo por teléfono antes del concierto y que él "estaba feliz" de haber viajado, aunque no conocía a Regio Clown, quien "tenía muchos problemas allá (en México)". A los pocos días, recibió un llamado por la desaparición de Bayron y luego se lo entregaron "en una bolsa".

La Fiscalía estatal indicó que los cuerpos corresponden a los artistas reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, cuando salieron hacia un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México. Ambas víctimas habían participado previamente, el día 14, en una fiesta electrónica en el estado de Sonora.

Tras el hallazgo de los cuerpos desmembrados de los dos artistas, en la carretera federal México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó en redes sociales: "Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas'". Petro ya había solicitado a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum apoyo para encontrarlos con vida.

