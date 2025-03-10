Maluma abrió lujosa discoteca en Medellín

Juan Luis Londoño, mejor conocido en la esfera musical como Maluma, inauguró la discoteca 903 en la reconocida zona de Provenza, en el Poblado, donde también se encuentran los negocios de Karol G y otros famosos.

Lee tambièn: Karol G "La Bichota" arriba a sus 34 años este viernes 14-Feb Día de San Valentín

En los últimos días, el ‘Pretty Boy’ convocó a varios compañeros de trabajo, amigos y fanáticos para que disfrutaran junto a él de la apertura oficial de su nuevo local, el cual promete garantizar noches de fiesta inolvidables.

Con el anunció de su nueva discoteca, la cual queda a pocos metros de los tres establecimientos de la ‘Bichota’, el artista paisa se sumó a la lista de los colombianos reconocidos que buscan promover la economía y el entretenimiento en la ciudad de la ‘Eterna Primavera’.

Pese a que aún se desconocen los secretos que esconde el lugar en su interior, Maluma ha puesto a disposición de los internautas el menú electrónico de 903 para que las personas vean los acompañamientos que podrán probar mientras gozan de la música.

En cuanto a la selección de bebidas, el negocio cuenta con una amplia variedad de cócteles y preparaciones clásicas que tienen un precio que oscila entre los $48.000 y los $78.000. Adicionalmente, ofrecen diferentes botellas de alcohol destilado que rondan los $220.000 y pueden superar hasta el millón de pesos colombianos.

El Tiempo de Colombia reseña que, el local ha anunciado que el personal atenderá de jueves a sábados a partir de las 9:03 p.m. y su horario se extenderá hasta las 4:00 a.m., destacando que el primer día de servicio no pedirán cover para el ingreso y que esta cuota puede variar dependiendo el cantante que se presente.

Noticia al Día/RRSS MALUMA