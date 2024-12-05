Maquinaria musical de Iluminación, Gaita y Show rindió homenaje póstumo a Danelo Badell y a Jesús Terán "Chavín"

Los miembros del conjunto Iluminación Gaita y Show rindieron recientemente un sentido homenaje póstumo a los gaiteros Danelo Badell y Jesús Terán "Chavín", dos célebres personajes de la región zuliana que dejaron durante su prolífica trayectoria como cantantes, entregados a la música y al folclor nacional, un gran legado que trasciende en el tiempo.

La velada tuvo lugar en un reconocido establecimiento nocturno de la ciudad ubicado en la avenida 4 (Bella Vista), bautizado como el nuevo "palacio de a gaita", donde se dieron cita locutores, influencers, periodistas, compositores y demás personas ligadas al ámbito gaitero de la región.

También destacó la asistencia del compositor y productor Wolfang Romero y de Leandro "El Papi" Zuleta, quienes durante la presentación del evento relataron al público presente algunas de las múltiples anécdotas vividas con Danelo y "Chavín" y cómo revolucionaron la escena gaitera en los años 80.

"Son muchas las experiencias que juntos vivimos con estos dos ilustres gaiteros, baluartes de nuestra región. Ambas voces trascendieron y nos dejaron a través de sus grabaciones las canciones que más recuerda nuestro pueblo zuliano. Hoy pertenecen a una corte celestial de ángeles que junto a Dios y a La Chinita, nos cuidan desde el cielo, que vivan por siempre nuestros gaiteros", expresó Wolfang Romero.

Entre las gaitas interpretadas por esta inigualable divisa y que puso a vibrar de emoción a decenas de personas en una noche irrepetible, resaltan "Toda una vida", "Prefiero mi gaita", "Los Remedios, "Rutas Maracaiberas" y "Grito de Gloria", entre otros grandes temas que a más de uno trasladó al pasado.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y videos: José Gregorio Flores