María de los Ángeles del Gallego "La Maracucha" de La Bomba espera a su segundo hijo

La zuliana María de los Ángeles del Gallego, mejor conocida como "La Maracucha", vuelve a ser noticia ya que anunció que volverá a convertirse en madre.

Del Gallego está feliz de compartir en sus redes sociales esta hermosa noticia con sus seguidores. La maracucha tiene un primer hijo llamado Amir con su esposo Jichem El Baroki Heidar y ahora esperan al segundo retoño.

¿Quién es "La Maracucha"?

María de los Ángeles del Gallego se hizo famosa tras ingresar a las filas de Televen como conductora de “La Bomba”, programa de farándula que marcó su evolución hacia la madurez profesional y personal.

Sus inicios se remontan en el concurso de belleza de la XLII Feria de la Chiquinquirá, en el estado Zulia. De allí aspiraba ir al Mis Venezuela, pero en el camino se le presentó “La Bomba” y como ella misma dice “llegó a su meta sin tener que utilizar el trampolín”.

Noticia al Día