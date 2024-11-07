Lunes 25 de agosto de 2025
Farándula

Mariah Carey celebra 30 años de "All I Want for Christmas Is You" con una gira mundial

Mariah Carey, conocida como la “reina de la Navidad”, ha iniciado la temporada festiva con la celebración de los 30…

Por Hannabelle Urdaneta

Mariah Carey celebra 30 años de
Agencia
Mariah Carey, conocida como la “reina de la Navidad”, ha iniciado la temporada festiva con la celebración de los 30 años de su icónica canción “All I Want For Christmas Is You”. Para conmemorar este aniversario, la cantante ha lanzado una línea de artículos para el hogar en Amazon, que incluye papel de regalo, velas aromáticas y un inflable de ella misma con renos.

Carey emprenderá una gira de 21 fechas, comenzando en Highland, California, y finalizando el 17 de diciembre en el Barclays Center de Nueva York. Este "Merry Christmas Tour" hará paradas en ciudades importantes como Los Ángeles, Atlanta, Washington D.C. y Boston.

https://www.instagram.com/p/DBylKDBI0Cu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Además, ha lanzado una edición limitada de su famoso álbum navideño en vinilo y cassette, que incluye fotografías de colección y una tarjeta especial. Desde su lanzamiento en 1994, “All I Want For Christmas Is You” se ha convertido en un himno navideño, generando más de 3 millones de dólares anuales y acumulando más de 60 millones en total. Para el 2024, se espera una edición especial del tema con dos canciones inéditas y una Barbie de edición limitada vestida de rojo.

