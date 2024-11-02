Martes 19 de agosto de 2025
Mariah Carey inaugura oficialmente la Navidad con su icónico "It’s time"

Ya ha llegado el momento más esperado para los amantes de la navidad y los fans de Mariah Carey.

Por A Vargas

Mariah Carey inaugura oficialmente la Navidad con su icónico
Foto: Agencia
Ya ha llegado el momento más esperado para los amantes de la navidad y los fans de Mariah Carey. La cantante da por inaugurada la época con la publicación de su mítica canción, este año de una manera de lo más original, convertida en Morticia Addams.

Se trata del ‘All I want for Christmas Is You’ de Mariah Carey. La artista estadounidense sacó este tema musical en 1994 y desde entonces, de manera ininterrumpida, se ha convertido en el himno de estas fiestas. 30 años en los que siempre inicia la Navidad con su célebre frase de «It’s time».

Lea también: https://notisclepr5c-la.com/principal/gobernador-manuel-rosales-dio-inicio-a-la-navidad-en-el-estado-zulia-con-el-gran-encendido-de-bella-vista/

En el audiovisual la estadounidense aparece al estilo de Morticia Addams, bailando un tango con un acompañante y lanzándole posteriormente un puñal, con el que simboliza el fin de la época de Halloween. Así, da paso a un vídeo de lo más navideño, en el que entona su reconocido tema montada en un trineo lleno de renos y vestida al puro estilo Papá Noel.

La realidad es que Carey ya ha ido calentando motores en sus redes sociales con imágenes navideñas para promocionar su exitoso tema y su nueva gira Christmas Time, que se inicia el próximo 6 de noviembre en Highland (California) y que terminará en Brooklyn (Nueva York) el próximo 17 de diciembre.

Además, este 28 de octubre se cumplieron 30 años del lanzamiento del disco Merry Christmas, que salió en 1994 y que ha sido crucial en la trayectoria de la artista

Con información de 800 Noticias

