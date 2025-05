Maribel Guardia sobre su delicada situación familiar: ‘Tengo que defender y proteger a mi nieto’

En medio de la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos días, Maribel Guardia ha compartido nuevos detalles respecto a la delicada situación que enfrenta con la madre de su nieto, Imelda Tuñón, y sobre lo que las autoridades podrían decidir respecto al cuidado de su nieto, José Julián, quien hasta el momento se encuentra separado de su madre y bajo custodia temporal de la actriz.

En una conferencia de prensa, la intérprete reveló las razones por las que se sintió obligada a actuar de forma legal en contra de Imelda y cómo es que se encuentra José Julián en medio de esta situación.

Visiblemente afectada, Maribel habló frente a los medios sobre el sensible momento que atraviesa, luego de que se viera en la necesidad de actuar de forma legal en contra de su exnuera.

"Esto que ha pasado a mí me ha causado mucha tristeza, pero es una decisión que tenía que tomar porque tengo que defender y proteger a mi nieto, al que amo, amo mucho, no como a mi hijo, que conste, nunca (he querido) suplir a mi nieto con mi hijo. Sé que mi nieto algún día se tenía que ir de mi casa, que Imelda tenía que hacer su vida y lo entendía perfectamente, pero esto va mucho más allá, no tiene que ver con la libertad de Imelda, con que mi nieto se tenga que ir de la casa, tiene que ver con su seguridad (la del menor)”, detalló entre lágrimas.

La intérprete se refirió a las razones por las que ha actuado de forma legal en contra de su nuera: "Tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas y ustedes saben que tengo experiencia en eso porque mi hijo era adicto, mi hijo Julián fue doble ‘A’ (alcohólicos anónimos) y se los digo porque él se los dijo a ustedes y lo aceptó públicamente. Estaba estudiando psicología porque quería especializarse en adicciones para ayudar a otras personas que vivían lo que estaba viviendo él”, enfatizó.

Respecto al plazo de 10 días que la Fiscalía propuso para poder tomar una decisión respecto a la sutuación familiar del menor, la actriz reveló que podría extenderse hasra por 90 días. "En esos días el DIF llega a visitarte las veces que sean necesarios, tenderé también que acudir al DIF y a la Fiscalía en algunas fechas establecidas, muchas de ellas con el niño. Y yo le pido a Dios que en estos 90 días Imelda tome la decisión de internarse y de sanarse, para que le entreguen a su hijo, como ella lo merece", detalló la también cantante, dejando en claro que durante este plazo Imelda no podrá ver al niño. "La Fiscalía te mandar una orden de que tu no te puedes acercar a ella y ella no se puede acercar en este tiempo", agregó.

Noticia al Dia / Hola