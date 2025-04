Marie Claire Harp responde a los comentarios sobre su físico: "No soy trans, soy una mujer”

La modelo y presentadora venezolana Marie Claire Harp respondió recientemente a los comentarios sobre su apariencia física que la han acompañado desde el inicio de su carrera en el mundo del espectáculo.

En un encuentro con la prensa, la animadora decidió abordar de frente las dudas que muchos han expresado en redes sociales acerca de su posible identidad como mujer trans.

Con una sonrisa y desde su vehículo, Harp afirmó: "No soy trans, soy una mujer que mide 1.81 metros. Mis rasgos no son los de una niña de 15 años, y lo entiendo. Muchas personas me han preguntado en redes si soy trans, pero no, soy una mujer que nació biológicamente mujer".

La modelo ganó notoriedad tras su participación en el Miss Venezuela 2013 representando al estado Falcón y desde entonces, ha logrado establecerse como una figura prominente en el mundo del entretenimiento, tanto a nivel nacional como internacional, pero no ha estado exenta de comentarios desalentadores.

A pesar de la confianza con la que abordó el tema, la modelo recordó un episodio incómodo que vivió en un aeropuerto, cuando una mujer se le acercó y le cuestionó sobre su anatomía, lo que, aunque asegura, no le afecta demasiado, sí ha influido en su vida sentimental.

A pesar de los constantes rumores y comentarios, Marie Claire Harp ha tenido una carrera exitosa en México, trabajando con importantes cadenas como Televisa y Univisión Internacional. La criolla ha sabido mantenerse firme ante las críticas y sigue adelante con su trayectoria profesional.

Lee también: Marie Clarie Harp despeja dudas sobre fin de relación con José Manuel Figueroa

Noticia al Día/Información de El Cooperante