Marjorie de Sousa cumple un año que se quitó los implantes mamarios y deja este mensaje

La actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa anunció a través de sus redes sociales que este 5 de mayo cumple un año de que se quitó los implantes mamarios.

La intérprete escribió en su Instagram: "Hoy 5 de Mayo cumplo un año que decidí quitarme los implantes, aquí justo me acababan de sacar del quirófano, mis ojos súper hinchados cosa ya común últimamente te puedo decir que me siento mejor que nunca, que amo el trabajo que hizo en mi el doctor @alangonzalezmd y que doy gracias por sus manos y talento".

Añadió: "Me siento saludable, mi vida cambió muchooooo, mi piel, mi ánimo, mi salud hoy está mejor que nunca, los síntomas que tenía desaparecieron casi en su totalidad incluido la intensidad de mis dolores de cabeza, gracias, gracias, gracias, si tienes síntomas y sobre todo miedo, no lo dudes y no tengas miedo que estarás mucho mejor".

Noticia al Día/RRSS