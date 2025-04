Marjorie de Sousa y Matías estrenan “Regalo de amor y paz”

“Regalo de amor y paz” fue un proyecto que Marjorie de Sousa y su hijo Matías Gil de Sousa tenían preparado para todos sus seguidores la Navidad pasada.

Por motivos de fuerza mayor, el dúo no logró estrenarlo. “Este video es un recuerdo que no pudimos compartir en su momento y [Mati] me dijo: ‘Mamá y nuestro video ¿cuándo lo estrenaremos?’”, cuenta en exclusiva la cantante venezolana.

“Así que [este año la canción llegó], es un regalo para él y sus amigos de la escuela que compartieron con nosotros este proyecto”.

En el cual todos la pasaron de maravilla. “[Lo hicimos porque] lo primero, es saber que aunque pasará el tiempo su voz [de Mati] estará ahí”, confiesa conmovida quien fuera la protagonista de la serie El Conde. “Es como congelar un poco cada etapa de su vida”.

Cuando escuchas este tema junto a Mati qué es lo primero que te viene a la mente, ¿qué sientes?

Lo primero, es saber que aunque pasará el tiempo su voz estará ahí es como congelar un poco cada etapa de su vida y al escucharlo volver a vivirlo. Él es quien me pide cantar (risas) y es muy divertido entre los dos organizar todo sobre cada canción, hacer videos, invitar a sus amigos y compartir estos momentos con gente que amamos es lo máximo y un recuerdo eterno. Esto me llena de amor.

¿Por qué decidieron grabar este tema?

Mati ya cada año me dice: ‘¿si cantáramos?’ (risas). Este video es un recuerdo que no pudimos compartir en su momento y me dijo: ‘Mamá y nuestro video ¿cuándo lo estrenaremos?’, así que es un regalo para él y sus amigos de la escuela que compartieron con nosotros este proyecto.

La Navidad es de nuestras épocas favoritas, poder compartir con amigos y familia y reencontrarnos con personas que nos aman de verdad es un regalo maravilloso.

Noticia al Día/People