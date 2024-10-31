Lunes 18 de agosto de 2025
Martin Elías Jr. Se disfraza de Spiderman y causa furor en las redes

Martín Elías Jr. sorprendió a sus fanáticos con su disfraz de Halloween al estilo arácnido. El heredero de la dinastía…

Por A Vargas

Martin Elías Jr. Se disfraza de Spiderman y causa furor en las redes
Foto: RRSS
Martín Elías Jr. sorprendió a sus fanáticos con su disfraz de Halloween al estilo arácnido.

El heredero de la dinastía Díaz, nieto del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz, e hijo de Martín Elías, no dejó pasar la fecha y a través de sus redes sociales se sumó a la festividad del Halloween luciendo un disfraz de Spiderman.

"Dicen que es día de los muertos pero yo estoy celebrando la vida, puro Spiderman Vallenato" escribió en una publicación de Instagram acompañado con emojis de carcajadas.

Su fanaticada no tardó en reaccionar a la publicación, elogiándolo y llenándolo de mensajes de afecto.

Lea también: https://notisclepr5c-la.com/al-dia/oscar-dleon-y-su-salsa-mayor-entre-los-mejores-discos-de-la-historia-segun-rolling-stone/

