La impactante muerte del estilista Miguel de la Mora, conocido en el círculo de la moda como "Micky Hair", causó conmoción en México.

Con solo 28 años el peluquero favorito de celebridades como Ángela Aguilar, Belinda y Kenia Os —pareja del cantante Peso Pluma— fue acribillado a las puertas de su exclusivo salón en la calles de Masaryk, colonia Polanco, en Ciudad de México y misma donde fueron vistos por última vez los cantantes colombianos Regio Clown y B King, quienes también fueron asesinados.

"Qué duro es aceptar que ya no estás, ‘Micky’. exclamó en sus historias de Instagram la esposa de Christian Nodal al llorar la muerte de su amigo y quien fue el responsable de cambiarle el look en marzo pasado. "Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran”.

Por otra parte, las investigaciones por la muerte del peluquero originario de Guadalajara, Jalisco —y en las que al cierre de esta nota no había arrestos— han cobrado un nuevo giro por las fuertes revelaciones hechas por el periodista Carlos Jiménez quien publicó una foto del presunto responsable.

"El primer sospechoso del asesinato de Micky Hair es Eduardo Ederly Glz Mtz.", exclamó el periodista al publicar una foto del sujeto. "Miguel de la Mora lo denunció en la Fiscalía de la Ciudad de México desde 2024, por fraude y amenazas. Tenía orden de restricción". El periodista, que se identifica en redes como "C4Jimenez" también publicó fotos de un supuesto recibo que fue hallado en la cartera de Micky Hair tras su asesinato a sangre fría.

"Es el recibo de una transferencia que hizo Miguel de La Mora.Un billete de 2dlls, un iPhone, pasaporte y un tarjetero Cartier, era lo q tenía en su bolso Hermés cuando lo mataron", afirmó Jiménez en su reporte donde también publicó fotos de las cámaras de seguridad de los supuestos gatilleros.

Noticia al Día/people