Maya Berry Spear rinde emotivo tributo a sus padres con Gemini

La joven Maya Berry Spears, hija de la reconocida actriz Mónica Spears y Thomas Berry, ha conmovido profundamente a miles de personas en las redes sociales con un gesto cargado de ternura y nostalgia. Utilizando una herramienta de inteligencia artificial, la joven recreó una imagen en la que aparece abrazando a sus padres, quienes fallecieron trágicamente en un asalto en 2014. Esta fotografía, con un nostálgico efecto Polaroid, se ha vuelto viral en las plataformas digitales.

A diferencia de muchos usuarios que utilizan la IA para crear fotos con celebridades o personajes ficticios, Maya eligió un motivo mucho más personal y conmovedor. Con este acto, la joven demuestra cómo la tecnología puede ser una herramienta poderosa para procesar el duelo y mantener vivos los recuerdos de los seres queridos. La imagen es una representación cargada de simbolismo y ternura, que ha resonado con miles de personas que han experimentado pérdidas similares.

La publicación, acompañada de un simple "simplemente gracias IA", ha tocado el corazón de miles de usuarios. Los comentarios de apoyo y empatía se multiplicaron, destacando lo "real" que se ve la imagen y cómo "arrugó el corazón" de muchos. Este acto de Maya subraya el poder de la tecnología para ayudar a las personas a conectar con sus emociones más profundas, ofreciendo un consuelo visual en momentos de ausencia.

El futuro nos une con el pasado

Si te inspira la historia de Maya, también puedes crear tu propia foto con alguien que extrañas usando Google Gemini. El proceso es sencillo: solo necesitas escribir una descripción detallada de la imagen que quieres generar, subir las fotos de las personas que deseas incluir y dejar que la IA haga su magia. Es una forma accesible de inmortalizar un momento especial, mostrando que la tecnología puede ser una fuerza para el bien emocional.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día