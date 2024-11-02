Me encañonaron: Rafael Santos reveló que sufrió atraco en Bogotá

Durante una entrevista en el programa "Los Impresentables" de Los 40, Rafael Santos, hijo mayor del famoso cantante Diomedes Díaz, compartió su aterradora experiencia al ser víctima de un robo en Bogotá.

El actor y cantante de 45 años reveló que fue “encañonado” por delincuentes, quedando impotente ante la situación. Este incidente refleja la creciente inseguridad en las calles de Colombia, donde casos como este son común. Santos, apasionado por los relojes de lujo, mencionó que esta afición se la heredó su padre.

Contó que al momento de ser atracado llevaba puesto un Rolex de oro que justamente era una herencia de su propio padre y en un momento desprevenido fue interceptado por una banda de ladrones que hurtaba joyería de lujo, según le comentaron las autoridades.

Noticia al Día/RRSS