Melany Mille, esposa de Nacho sufrió accidente y fue llevada al hospital

Melany Mille preocupó a sus seguidores al compartir un video desde el hospital tras sufrir un aparatoso accidente que le llevó a la sala de urgencias.

La esposa del cantante Nacho se mostró con vestimenta propia de un quirófano y la cara ensangrentada. A través de un post en sus redes sociales dio a conocer el gran susto vivido.

A pesar de lo doloroso y complicado, no perdió su fe, su esperanza y su positivismo. "Lo que comparto siempre en mis redes va cargado de esperanza y optimismo. Me encanta sembrar cosas buenas, eso me llena el alma y además mi cosecha vendrá con las añadiduras del Padre Celestial. Creo que primera vez que comparto un contenido que quizás no es tan lindo", comienza su mensaje.

Una caída inesperada provocó un golpazo en su cara que tuvo que ser tratado de inmediato por los médicos. "Me caí luego de pisarme el jumper que tenía puesto porque me queda un poco largo, me fui de frente y caí en el filo de una escalera de concreto", explicó.

Lo sucedido preocupó a su familia, a su esposo e hijas, quienes en todo momento estuvieron apoyándola y mandándole todos los cariños y buena energía. Y ella, de esta experiencia, también saca lecciones.

El mensaje cristiano de Melany Mille

"Sabemos que el mundo traerá aflicciones y tribulaciones pero nos acobijamos con la paz y la certeza que Jesucristo venció al mundo y triunfó. Cada problema viene con un aprendizaje y queda de nuestra parte con humildad, sin soberbia ni ego, abrazar la situación, bajar la cabeza y aprender", escribió.

Y añadió. "Aunque esta prueba sea para hacerme descansar, tomar más tiempo para mí y mi propio bienestar, no dejaré amilanarme ante la oscuridad que a veces quiere imponerse. Lo primero que pensé ayer fue en suspender todo lo bonito que tengo previsto para hacer este mes, me sentí triste, pensaba en la cicatriz que podría quedarme en mi cara y todas las cosas negativas que el enemigo de Dios me trataba de sembrar en la mente pero luego de conversar con Miguel, hermana y mi mami, reflexioné y me opuse a que mi luz sea empañada. Me levantaré victoriosa y con o sin cicatriz seguiré brillando, seguiré regando semillitas de amor y de conexión con nuestro Padre del cielo", concluyó.

Noticia al Día/People