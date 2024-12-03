El Servicio Desconcentrado Plaza para Todos de Maracaibo, El Complejo Recreacional de Mérida (Coremer) y el Sambil de San Cristóbal afirmaron este lunes 2 de diciembre que no tienen ningún tipo de contrataciones de alquiler para el concierto de Rawayana, correspondiente a la hora "¿Y quién trae las cornetas?".

"Queremos notificar que no tenemos ninguna contratación de alquiler de espacios para el concierto de la agrupación Rawayana con la gira de "¿Y quién trae las cornetas?" En la locación Anfiteatro Sambil posterior al 5 de diciembre de 2024, por lo cual, la información divulgada en las cuentas de Ticketplace Venezuela, Cusica y Alive, carece de nuestro conocimiento, debido a que no tenemos acuerdo comercial para nuevas fechas" expresó el comunicado del Sambil.

A su vez, afirmó: "El Centro Sambil San Cristóbal no tiene punto de venta, entrega o reintegro de boletería, quienes hayan adquirido entradas para el concierto, por favor dirigirse a las plataformas donde fueron compradas. Cualquier actualización de información, la haremos saber a través de nuestras plataformas digitales, síguenos en @tusambilsc".

Cabe destacar que Rawayana tenía previsto para este 7 de diciembre un concierto en la "Plaza para Todos" de Maracaibo; sin embargo, fue cambiado para el 19 de diciembre en el Hotel Tibisay del Lago. Después de esto, dicho hotel también negó cualquier tipo de acuerdo.

"Queremos informarles que el evento titulado ‘Rawayana trae las cornetas, para la fecha 19 de diciembre de 2025’ no se llevará a cabo en las instalaciones del Tibisay Hotel del Lago. Deseamos aclarar que no existe ningún acuerdo comercial entre nuestro hotel, la productora del evento ni los artistas mencionados”, informó, por su parte, el Hotel Tibisay.

"Desde Plaza para Todos, queremos informar a la colectividad que, ante la falta de acuerdo legal previo a su anuncio, el evento titulado "Rawayana trae las cornetas" promovido por Ticketplace para en 7 de diciembre de 2024, no tiene fecha de realización en nuestras instalaciones" acotó la Plaza para Todos.

Esto ha generado impaciencia en los fanáticos de esta agrupación musical, quienes desean acudir a este concierto. Dicho esto, Ticketplace ha expresado que el recital se llevará a cabo de cualquier manera.

