"¿Mi mayor miedo? Estar sola": Lady Gaga reflexiona sobre la fama y su nuevo álbum

La reconocida artista Lady Gaga reflexionó sobre la fama y su nuevo álbum en una entrevista otorgada a BBC Mundo.

Su ascenso a la fama en 2009-2010 no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Fue una de las primeras estrellas del pop en aprovechar el poder de internet y parecía existir en medio de una avalancha permanente de fotos de TMZ y blogs de chismes.

Su apetito era voraz. En tres años, probó tantos looks y sonidos que un crítico escribió que "estaba superando a lo que hizo Madonna en su carrera". Y a medida que su fama crecía, los titulares se volvían más desquiciados. Que "organizó un ritual satánico en un hotel de Londres…", que era "hermafrodita en secreto…", que "planeaba cortarse una pierna por moda…".

Cuando asistió a los Premios MTV de 2010 con un vestido hecho completamente de carne, nadie pareció entender la broma: Gaga se estaba presentando como forraje para los tabloides, como si estuviera ahí para ser consumida.

En el escenario, sus fans -autodenominados little monsters ("pequeños monstruos")- la adoraban. Pero cualquiera que no sea un megalómano sabe que ese tipo de adulación es una ilusión lejana. "Estoy sola, Brandon. Todas las noches", le dijo Gaga a su estilista en el documental de 2017, Five Foot Two (el título alude a su altura). "Paso de que todo el mundo me toque y me hable todo el día, a un silencio total".

Gaga, que ahora tiene 38 años y está felizmente comprometida con el empresario tecnológico Michael Polansky, admite que esos años de soledad la asustaron. "Creo que mi mayor miedo era hacer esto sola: vivir la vida sola", le dice a la BBC. "Y creo que el mayor regalo ha sido conocer a mi compañero, Michael, y estar en este caos con él".

Están juntos desde 2020 y revelaron su compromiso en el Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado, donde Gaga lució por primera vez en público su anillo de compromiso de un millón de dólares.

Mayhem marca el momento en el que ella recupera la propiedad de su música, no sólo de "Lady Gaga" sino de otros productores y escritores en su órbita.

"Cuando era más joven, la gente intentaba atribuirse el mérito de mi sonido o de mi imagen, [pero] todas mis referencias, toda mi imaginación de lo que podría ser la música pop, venía de mí.

"Tenía muchas ganas de volver a visitar mis inspiraciones anteriores y mi carrera y asumirla como mi invención, de una vez por todas".

Desde el principio, quedó claro que Gaga estaba entusiasmada con esta nueva etapa.

