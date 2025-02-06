Michelle Salas estrena casa en Miami y muestra el recuerdo que se llevó de su bisabuela Silvia Pinal

En octubre de 2023, Michelle Salas y Danilo Diaz Granados se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia de ensueño celebrada en Italia. Más de un año después de aquel inolvidable momento, la pareja ha dado un nuevo e importante paso en su matrimonio, el cual la influencer no ha dudado en compartir con sus fieles seguidores: el estreno de su nuevo hogar. Emocionada, la también empresaria ha compartido los primeros vistazos de su mudanza, revelando el especial detalle que llevó consigo para recordar a su fallecida bisabuela Silvia Pinal.

Este 5 de febrero, Michelle tomó su cuenta de Instagram para compartir la buena nueva. “No importa dónde, mientras sea juntos. Gracias por crecer a mi lado. New home (nuevo hogar)”, escribió, refiriéndose a su esposo quien, a diferencia de ella, lleva una vida mucho más alejada del ojo público.

Junto a este breve pero emotivo mensaje, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas compartió un video en blanco y negro en el que se le veía besando románticamente a Danilo mientras los dos se fundían en un fuerte y duradero abrazo. La feliz pareja se encontraba al centro de una amplia e iluminada habitación en cuyo fondo se apreciaba un ventanal y un balcón con vista a otro edificio, lo que permitió entender que se trataba de un departamento.

El espacio, que bien podría tratarse de un área social, lucía totalmente vacía, y los únicos detalles que resaltaban era una lámpara colgando del techo y el brillante piso tipo mármol. Aunque Michelle no agregó más detalles en su mensaje, sí colocó la ubicación, revelando así dónde se encuentra su nuevo hogar: Miami.

Tan pronto como Michelle reveló la formidable noticia, cobraron mayor sentido las últimas fotos que publicó en sus historias. “Protege tu paz tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu hogar”, escribió sobre una imagen en la que se veía su mano sosteniendo un trozo de madera encendida, al parecer el famoso ‘palo santo’. También mostró un par de cajas marcadas con las palabras “libros” y “fotos”.

Al parecer, la creadora de contenido no esperó mucho para desempacar, pues en sus siguientes historias mostró el contenido de dichas cajas, empezando por algunos coffee table books y una foto de ella cuando era apenas una bebé: “Mini me”, escribió. Sin embargo, hubo un retrato especialmente conmovedor dentro de las cajas de mudanza de Michelle: una fotografía instantánea de ella y Silvia Pinal dentro de un marco de madera. “Mi ángel. Siempre a mi lado”, escribió Salas junto a la imagen en la que se le veía posando sonriente junto a su amada bisabuela, quien falleció el pasado 28 de noviembre.

Su nuevo departamento no ha sido el único motivo de celebración para Michelle este 5 de febrero, pues este día es el cumpleaños de su mamá, Stephanie Salas. En medio de sus publicaciones alusivas su mudanza, la influencer compartió una sentida dedicatoria a su madre por sus 55 años.

"Hoy celebro la vida de la mujer más importante para mí: mi maestra, mi mejor amiga, mi guía incondicional. No podría imaginar mi vida sin ti, porque en cada paso que doy y en cada decisión, en cada sueño, siempre estás presente, mamá”, agregó al compartir una imagen en la que se le veía en los brazos de Stephanie siendo apenas una bebé. “Gracias por ser mi mayor ejemplo, por tu amor infinito, por tu fuerza y tu ternura. Eres luz, eres amor, eres hogar. Que este día y siempre recibas todo lo hermoso que das al mundo. Te amo con todo mi corazón, mamá. ¡Feliz cumpleaños!”, agregó en su mensaje, el cual fue seguido de más postales madre e hija.

