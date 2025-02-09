Migbelis Castellanos sorprende a sus fanáticos con un nuevo look inspirado en Sabrina Carpenter

La exreina de belleza, Migbelis Castellanos, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un video donde luce un peinado similar al de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

En la imagen, Castellanos se muestra peinando su cabello y creando un flequillo tipo cortina, muy parecido al que utiliza la intérprete de "On my way". La publicación estuvo acompañada del mensaje "¿Sabrina Carpenter quién?" y una canción de la joven artista.

Aunque muchos pensaron que la Miss Venezuela 2013 se había cortado el flequillo para parecerse a Carpenter, la realidad es que solo se trató de un truco de belleza. La también presentadora de televisión explicó que no se había cortado el cabello, sino que simplemente lo había enrollado para crear la ilusión de un flequillo más corto.

Según Diario 2001, la publicación de Castellanos generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su apariencia y destacaron su belleza, incluso algunos señalaron que se ve más hermosa que la propia Sabrina Carpenter.

Noticia al Día / Diario 2001