Miguel Moly más feliz que nunca con su novia sin importar el que dirán

El merenguero venezolano Miguel Moly, sigue demostrando el amor por su novia, y es que en redes sociales el cantautor y productor musical se ha mostrado feliz disfrutando del mar, el sol y la arena en las playas de la Isla Pinaure en el Parque Nacional Mochima.

Moly lució relajado junto a su novia Elymar Zurita, quienes además aprovecharon la oportunidad para promocionar sus próximas presentaciones en Venezuela y a nivel internacional.

"Feliz miércoles de arena, sol, playa y hembra!! 🔥🔥🔥🔥🔥", escribió el cantante en sus redes sociales.

Noticia al Día