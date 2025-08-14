Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello "se me volvió como una enfermedad bajar de peso"

Hace unos años, Miguel Varoni dio de qué hablar y acaparó titulares en un sinfín de medios de comunicación por su notable pérdida de peso. “¿Qué le pasó?”, “¡Qué flaco está!”, “Espero que esté bien de salud”, fueron algunos de los comentarios que se vertieron en las redes sociales a raíz de su extrema delgadez y que se convirtieron en noticia. Ahora el director, productor y actor de Telemundo se ha sincerado al respecto en una entrevista con su cirujano plástico Alan González.

El origen: la pandemia

“Cuando llegó la pandemia, que fue en el 2020, y nos encerramos yo empecé a comer como una bestia. Pero esto era niveles serios de comida y llegó un punto en que me engordé muchísimo. Llegué a pesar 114 kilos. No podía caminar, ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda –yo siempre he sufrido de la espalda por la altura–, hernias, cosas… Entonces llegó un punto en que dije: ‘Me tengo que me operar’. Y Cathy [mi esposa] fue la que me dijo: ‘Tienes que operarte’”, comenzó compartiendo Varoni.

La cirugía bariátrica

Fue entonces cuando decidió realizarse “una cirugía bariátrica”, algo que no había revelado hasta ahora. “Me hice una manga gástrica con un tipo muy profesional. Cuando terminó ese proceso volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso”.

Se obsesionó con bajar de peso

El actor de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y La casa de al lado reconoció que llegó a obsesionarse con el ejercicio y la alimentación. “Quería seguir bajando y no quería dejar de bajar y se me volvió como una enfermedad bajar de peso”, confesó.

Su salvación

“Me volví como medio loco con el tema de bajar de peso hasta que en un momento determinado me encontré con mi amigo Alan González [cirujano plástico que le operó años atrás la cara] y me dijo: ‘¿A usted qué le está pasando hermano?, ¿usted se quiere morir o qué?’”, reveló Varoni. Ese encuentro fue su salvación. “A raíz de este encuentro tan maravilloso ahí mi vida volvió a cambiar. Usted me arregló no solamente la cara, que me la arregló, me hizo todas las cirugías de alguna manera para que todo volviera a estar cómodo y se acomodara de alguna manera. Y volví a comer y volví a ser una persona”.

Su consejo

“Yo creo que si uno no se siente cómodo con su peso y está como generándole temas una opción es esa, es una buena opción la bariátrica, lo que sí es importante es saber manejarla”, señaló.

Algo que él no supo y que afortunadamente pudo solucionar a tiempo gracias a su cirujano.

