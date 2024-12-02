Viernes 19 de septiembre de 2025
Farándula

Miley Cyrus reveló quién tuvo la idea de su polémica actuación en los Teen Choice Awards 2009

Miley Cyrus reveló quién tuvo la idea de su polémica actuación en los Teen Choice Awards 2009. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Miley Cyrus reveló quién tuvo la idea de su polémica actuación en los Teen Choice Awards 2009
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Miley Cyrus reveló recientemente un detalle poco conocido sobre una de sus primeras actuaciones controvertidas. La cantante contó que fue su madre, Tish Cyrus, quien ideó su performance con un tubo de baile en un carrito de helados durante los Teen Choice Awards de 2009.

Como se recuerda, este fue momento que marcó uno de los primeros episodios polémicos en su carrera artística. En una conversación íntima con su hermana Brandi Cyrus en el programa Spotify’s Billion Club, la estrella pop recordó el momento que generó considerable atención mediática.

“¿Sabes de quién fue la idea?”, preguntó Miley a su hermana, quien inmediatamente identificó a su madre como la responsable creativa detrás de la polémica actuación.

“Así es, fue idea de mi madre. Siempre me deja tomar la culpa”, añadió la artista con un tono entre irónico y divertido. “Cuando me metí en problemas al día siguiente, ¿adivina quién no estaba por ningún lado? Tish Cyrus”, completó.

La intérprete, que saltó a la fama mundial con la serie de Disney Channel Hannah Montana, proporcionó más contexto sobre aquella actuación en un video de TikTok el año pasado.

Había grabado ‘Party in the U.S.A.’ y estaba haciendo mi primera actuación en los Teen Choice Awards. Mi madre me dijo: ‘Creo que sería genial que estuvieras en un parque de caravanas, porque de ahí es de donde realmente venimos’”, explicó, revelando el origen conceptual de su performance.

Miley Cyrus también restó importancia a la controversia sobre el tubo de baile, argumentando que era principalmente un elemento de estabilidad durante su presentación.

“Aparentemente bailando en un carrito de helados con un tubo de baile, pero no era un tubo de baile, era solo para estabilidad. ¡Tenía un tacones! Chicos, ¿qué querían de mí? ¿Realmente iba a hacer mi actuación sin bailar sobre un carrito de helados?”, bromeó.

Un detalle personal que destacó fue que este fue “el primer momento en que usé joyas de diamantes reales en el escenario”. Y en referencia a su perspectiva única sobre aquel momento de su carrera temprana, señaló: “Ustedes recuerdan un viejo camión de helados, yo recuerdo los diamantes”.

En aquella época, incluso las publicaciones especulaban sobre su trayectoria. Un artículo de revista titulado “¿Se está convirtiendo Miley en la próxima Britney Spears?” recibió una respuesta irónica de la artista: “¡Ojalá! Si Dios es bueno”, evidenciando su sentido del humor y ambición profesional.

Noticia al Dia / Infobae

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Noticias Relacionadas

Al Dia

Las liceístas más deslumbrantes de los 80: Calero y Fulop

Maracaibo, Venezuela – La exreina de belleza Inés María Calero, reconocida por su elegancia y carisma, dejó una huella imborrable…
Farándula

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Finalmente, el ídolo musical retomará su gira denominada De Rey a Rey, según confirmó en un reciente mensaje videograbado
Farándula

Las tres gracias del liceo

Liceo. Venezuela siempre ha sido tierra de ocurrencias, y esta vez fueron tres bellezas venezolanas las que armaron la algarabía…
Al Dia

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

Flaca. La actriz venezolana Coraima Torres, conocida por su icónico papel en la telenovela "Kassandra", ha sido objeto de controversia…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025