Miley Cyrus reveló quién tuvo la idea de su polémica actuación en los Teen Choice Awards 2009

Miley Cyrus reveló recientemente un detalle poco conocido sobre una de sus primeras actuaciones controvertidas. La cantante contó que fue su madre, Tish Cyrus, quien ideó su performance con un tubo de baile en un carrito de helados durante los Teen Choice Awards de 2009.

Como se recuerda, este fue momento que marcó uno de los primeros episodios polémicos en su carrera artística. En una conversación íntima con su hermana Brandi Cyrus en el programa Spotify’s Billion Club, la estrella pop recordó el momento que generó considerable atención mediática.

“¿Sabes de quién fue la idea?”, preguntó Miley a su hermana, quien inmediatamente identificó a su madre como la responsable creativa detrás de la polémica actuación.

“Así es, fue idea de mi madre. Siempre me deja tomar la culpa”, añadió la artista con un tono entre irónico y divertido. “Cuando me metí en problemas al día siguiente, ¿adivina quién no estaba por ningún lado? Tish Cyrus”, completó.

La intérprete, que saltó a la fama mundial con la serie de Disney Channel Hannah Montana, proporcionó más contexto sobre aquella actuación en un video de TikTok el año pasado.

Había grabado ‘Party in the U.S.A.’ y estaba haciendo mi primera actuación en los Teen Choice Awards. Mi madre me dijo: ‘Creo que sería genial que estuvieras en un parque de caravanas, porque de ahí es de donde realmente venimos’”, explicó, revelando el origen conceptual de su performance.

Miley Cyrus también restó importancia a la controversia sobre el tubo de baile, argumentando que era principalmente un elemento de estabilidad durante su presentación.

“Aparentemente bailando en un carrito de helados con un tubo de baile, pero no era un tubo de baile, era solo para estabilidad. ¡Tenía un tacones! Chicos, ¿qué querían de mí? ¿Realmente iba a hacer mi actuación sin bailar sobre un carrito de helados?”, bromeó.

Un detalle personal que destacó fue que este fue “el primer momento en que usé joyas de diamantes reales en el escenario”. Y en referencia a su perspectiva única sobre aquel momento de su carrera temprana, señaló: “Ustedes recuerdan un viejo camión de helados, yo recuerdo los diamantes”.

En aquella época, incluso las publicaciones especulaban sobre su trayectoria. Un artículo de revista titulado “¿Se está convirtiendo Miley en la próxima Britney Spears?” recibió una respuesta irónica de la artista: “¡Ojalá! Si Dios es bueno”, evidenciando su sentido del humor y ambición profesional.

