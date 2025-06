Miley Cyrus reveló su dolor con Disney

La ex-estrella de Disney, Miley Cyrus, ha lanzado una fuerte declaración sobre su pasado como la icónica Hannah Montana, revelando un secreto.

En una entrevista con The Interview Podcast, de The New York Times, la cantante de "Flowers" confesó que, a pesar de su éxito mundial, vivió una gran desigualdad en comparación con sus colegas masculinos.

Miley confesó que las oportunidades que recibían otros talentos de Disney, como los Jonas Brothers, eran muy diferentes a los que ella recibía. "Eran varones, y era así", sentenció la artista, señalando la clara diferencia de trato por género en aquella época.

Mientras Hannah Montana arrasaba globalmente y se convertía en el programa más exitoso de Disney, Cyrus confesó que no gozaba del mismo nivel de reconocimiento, los Jonas Brothers eran invitados a eventos de alto perfil como los Grammy, llegando a cantar con el legendario Stevie Wonder y siendo nominados a Mejor Artista Nuevo.

Aunque el show de Miley llevaba años al aire y era un fenómeno de popularidad, no recibía el mismo tipo de invitaciones o visibilidad.

Cyrus asegura que superó ese difícil momento, pero la herida fue profunda. Por mucho tiempo, sintió que trabajaba igual o más que sus compañeros masculinos sin obtener el mismo reconocimiento institucional.

Noticia al Día / El Nacional

Pasante: Genassir León