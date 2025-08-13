Miércoles 13 de agosto de 2025
Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela

Desde ya comienza la preparación para el Miss Venezuela

Por Ernestina García

Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela
Foto NAD
En una rueda de prensa con los medios de comunicación este miércoles 13 de agosto, la nueva Miss Zulia 2025, Valeria Di Martino, expresó su agradecimiento y apoyo durante el concurso de belleza.

Emocionada junto a la primera finalista, Cynthia Gutiérrez, destacó el trabajo y la amistad de sus compañeras y amigas que compitieron por la corona.

Valeria respondió con total fluidez las preguntas y reveló que traerá sorpresas como Miss Zulia. También expresó que se enfocará en su proyecto social como lo es la fundación que atiende animalitos en situación de calle, pacientes con cáncer y mujeres vulnerables, tomando su reinado de belleza como impulso.

La belleza zuliana se describió como luchadora, emprendedora, maracucha rajá y que lo que se propone lo logra.

"Mi comida favorita, la hamburguesa, hago postres, y trabajo con mi fundación. Me encanta maquillar, peinar y aunque me la paso estudiando me gusta pasear y compartir con mis amigos. Soy sencilla me encanta andar en pijama", confesó.

La Dueña de la franquicia, Apmerys León manifestó que Valeria Di Martino debe estar en Caracas a más tardar el 18 de agosto para ir calentando motores para la competencia en Miss Venezuela.

Apmerys León.

Asimismo, León dijo estar satisfecha con el trabajo realizado, aspira seguir captando chicas bellas y describió a Miss Zulia, como nerviosa, pero educada, sencilla, disciplinada y capaz.

Miss Zulia 2025.

Noticia al Día

Fotos y videos Wilberth Marval

